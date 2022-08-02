Амбициозные цели от Арктики до Чёрного моря — Atalayar о новой военно-морской доктрине России

Владимир Путин объявил о подписании новой военно-морской доктрины, в которой, в частности, обозначены амбициозные цели России стать крупнейшей морской державой. Так, среди главных проблем России автор статьи в Atalayar обозначает отсутствие зарубежных военно-морских баз. Для их создания Москва готова развивать отношения с соперниками США.

Президент России Владимир Путин объявил о новой национальной военно-морской доктрине. По его словам, она призвана противостоять угрозам безопасности России, которые представляют собой США и их западные союзники. При этом Россия недавно говорила о том, что будет создавать новые базы ВМФ в Средиземном море, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индийском океане и в Персидском заливе, пишет испанское издание Atalayar. И причиной для этого называются угрозы для национальной безопасности.

Автор статьи отмечает, что такой аргумент вызывает опасения, поскольку именно угрозами для безопасности Россия объясняла необходимость проведения спецоперации в Донбассе. Теперь под тем же предлогом Россия будет создавать военно-морские базы в разных стратегических точках земного шара.

Новая военно-морская доктрина России направлена напрямую против США и НАТО, пишет автор статьи. При этом там указаны амбициозные цели в разных зонах от Арктики до Чёрного моря. Эта доктрина гарантирует существование солидного флота и увеличение арсенала ракет.

В речи по случаю дня ВМФ в Санкт-Петербурге Путин напомнил о достижениях Петра Первого, который сделал Россию крупной морской державой и укрепил мировые позиции России. Кроме того, во время подписания новой военно-морской доктрины он заявил о её цели — чтобы Россия стала «большой морской державой».

Для России главная проблема в этом вопросе заключается в том, что ей не хватает баз за пределами страны, чтобы принимать и оснащать корабли, ремонтировать и поддерживать их функционирование. Россия считает главным вызовом то, что США хотят лишить её доступа к главным морским путям.

В новой доктрине говорится и о том, что Россия намерена развивать военно-морское сотрудничество с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и Ираком. Индия важна России как член БРИКС, они считаются развивающимися экономиками с большим потенциалом, которые к середине века могут стать крупнейшими, пишет автор статьи. Саудовская Аравия — самая сильная страна на Ближнем Востоке, и у неё были разногласия с Байденом. Иран тоже соперничает с США, а Ирак важен за счёт своих запасов нефти, что особенно принимается во внимание в контексте нынешнего энергетического кризиса.

В новой доктрине Чёрное, Азовское, Балтийское моря, восточная часть Средиземного моря, район Курильских островов, а также морские пути в Азию и Африку отнесены к важным зонам, в которых российский флот должен гарантировать свои национальные интересы с точки зрения экономики и национальной безопасности.

Главная российская база за пределами страны находится в сирийском Тартусе. Военная и дипломатическая помощь России крайне важна для сирийского правительства, чтобы сохранять правопорядок и власть. Но Россия хочет развивать и другую военно-морскую инфраструктуру на территории других стран региона. Ближний Восток — важный плацдарм для международных дипломатических интересов, и Россия хочет там присутствовать.

Точно так же важен и Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем более что его вес возрос в контексте борьбы за мировую гегемонию, которая происходит между США и Китаем, союзником Владимира Путина в дипломатических и экономических вопросах. Правительство Джо Байдена стало уделять этому региону больше внимания в ущерб Ближнему Востоку, стараясь справиться со стремлением Китая к расширению.

Так что свои новые базы Россия будет открывать в странах Тихоокеанского и Индийского регионов, а также в Красном море, в сотрудничестве со странами, с которыми Россия хочет строить отношения стратегического партнёрства в качестве альтернативы своим традиционным европейским партнёрам.

Кроме того, пишет автор статьи, Россия постарается разрешить одну из своих главных проблем — наличие авианосцев, по которым США находятся сильно впереди. А также она хочет стать главной в разработке ресурсов Арктики, тем более что на них нацелились и США, пишет автор статьи в Atalayar.