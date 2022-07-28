France 2: на фоне кризиса всё больше французов ищет подработку

Всё больше французов ищет возможность увеличить свой доход — например, присматривая за животными, пока их хозяева в отпуске, или ухаживая за садом соседей, рассказывает France 2. Резкое повышение стоимости жизни привело к тому, что на специальных сайтах число предложений об оказании услуг по сравнению с прошлым годом выросло в среднем на 30%.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ, пенсионерка: Алле-оп! Давай, неси! Молодец!

Можно почти поверить, что Марния Белайаши — хозяйка австралийской овчарки, но на самом деле это не её собака. Недавно вышедшая на пенсию женщина зарегистрировалась на одной из платформ, чтобы предложить свои услуги по присмотру за животными и получить дополнительный заработок.

Сегодня она встречается с новым подопечным.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ: Здравствуй, красавчик! Да, иди ко мне!.. А, нет (смеётся).

Присматривая за Рокки пять дней, Мария заработает 80 евро.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ: Конечно, это мне финансово помогает. Разумеется, я получаю небольшую плату.

Хозяева собаки тоже оказываются в выигрыше.

НАТАЛИЯ РОЛЛИА-БРЮНЕТЬЕР, хозяйка Рокки: Пансионы для собак обходятся дорого: 25—30 евро в день, в то время как Марния берёт только 16 евро в день. Так что мы здорово экономим, нам это обойдётся в два раза дешевле.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ: Так что я вам предлагаю его оставить и попрощаться.

Этим летом десяток человек на время отпуска доверят своих собак Марнии.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ: Хотите попить немного водички?

В результате её календарь полностью расписан до конца августа.

Её пенсия составляет 1850 евро.

МАРНИЯ БЕЛАЙАШИ: Плюс уход за животными, который варьируется от, скажем, 400 до 1500 евро в месяц. Это мне позволяет делать всё что я хочу: пойти в кино, съездить куда-нибудь, поужинать в ресторане, если захочу, провести выходные с друзьями.

На фоне кризиса многие французы, как и Марния, зарегистрировались на таких сайтах взаимопомощи. По данным различных платформ, таких пользователей стало на 10—20 процентов больше, чем в прошлом году.

Среди них — студент-технолог Люка Ренье-Жибуло, который в свободное время ухаживает за садом своих соседей.

ЛЮКА РЕНЬЕ-ЖИБУЛО, студент: Нужно подстричь газон и сгрести листья. За это я получаю около 60 евро.

Выполняя по 10 заданий, он зарабатывает в месяц примерно 250 евро и, главное, может гибко распоряжаться своим временем.

ЛЮКА РЕНЬЕ-ЖИБУЛО: Я могу сказать, в какие часы свободен, а при непредвиденных обстоятельствах договариваюсь с клиентами о переносе. Мы всегда находим удобное время.

На платформах число предложений на оказание услуг выросло по сравнению с прошлым годом в среднем на 30 процентов.