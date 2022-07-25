Military Watch советует России уничтожить установки HIMARS северокорейским оружием

Реактивные артиллерийские системы Северной Кореи и Китая не имеют аналогов в мире, и если они окажутся в руках у России, то у американских HIMARS на Украине просто не будет шансов. Однако, как пишет Military Watch, поставкам китайских систем мешает строгий нейтралитет Пекина, поэтому северокорейские установки представляются для российской армии оптимальным решением.

На фоне значительных российских успехов на Украине с весны 2022 года, пожалуй, самой заметной помощью Киеву со стороны союзников по НАТО стала реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, которая высоко ценится за мобильность, точность и дальность поражения. Как пишет Military Watch, западные источники утверждают, что эти средства значительно усложнили действия России, причём на этапе, когда определяющую роль в кампании играет артиллерия. И если сама Россия с момента окончания холодной войны развитием реактивной артиллерии несколько пренебрегала — во многом из-за общего промышленного спада после развала Советского Союза, — то союзники Москвы вполне могут предоставить ей артиллерийские системы, соответствующие HIMARS или даже превосходящие их. В разработке реактивной артиллерии лидируют Северная Корея и Китай, которые производят системы, не имеющие аналогов в других странах мира.

Как продолжает портал, китайская система реактивной артиллерии PCL191 многими считается самой боеспособной в мире и продемонстрировала на испытаниях в июле 2021 года дальность стрельбы 500 км — на 543% дальше HIMARS. Это означает, что она «накроет» основную часть Украины, даже не пересекая российской границы. Хотя её поставки наверняка изменят правила игры на поле боя, продаже этой и других китайских систем мешает строгий нейтралитет Пекина. Китай не намерен поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, и этот разительный контраст с решительной поддержкой Киева со стороны НАТО значительно ограничивает возможности России в отношении импорта вооружений.

За вычетом Китая и России крупнейшей военно-промышленной базой за пределами сферы влияния Запада обладает Северная Корея — из-за географии Корейского полуострова она вложила в разработку ведущих мировых систем РСЗО значительные средства. Причём в отличие от Пекина Пхеньян открыто поддержал российскую позицию в ООН и в одностороннем порядке признал Донецкую и Луганскую Народные Республики на востоке Украины, которые Москва признала ещё в феврале.

Представленная в 2014 году корейская реактивная артиллерийская система KN-09 имеет дальность стрельбы 200 км и легко «перестреляет» HIMARS. Кроме того, поставки можно будет наладить с наименьшими затратами: Северная Корея и Россия соединены железной дорогой, и системы вооружения можно будет перебросить на Украину в течение считаных дней, укомплектовав их либо корейскими расчётами, либо российскими — после надлежащего обучения.

Северокорейский вариант ещё более высокого уровня, система KN-25, была представлена в 2019 году и может похвастаться еще большей дальностью действия — свыше 400 км. Она может поставляться вместо своего предшественника или наравне с ним. Обе системы разрабатывались для максимальной мобильности, как и HIMARS, и используют передвижные пусковые установки, позволяющие оперативно менять дислокацию после стрельбы.

Как пишет в заключение автор статьи, из-за китайских ограничений на продажу оружия приобретение северокорейских КН-09 или КН-25 представляется для российской армии оптимальным решением: это не только позволит избежать проигрышного положения в артиллерийских дуэлях на Украине, но и практически осуществимо в обмен на передачу Северной Корее технологий или излишков самолётов, поскольку авиация — основная слабость её оборонного сектора. Однако из-за оружейного эмбарго ООН против Северной Кореи такие приобретения должны осуществляться тайно, не раскрывая страну происхождения.