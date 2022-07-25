Military Watch советует России уничтожить установки HIMARS северокорейским оружием
На фоне значительных российских успехов на Украине с весны 2022 года, пожалуй, самой заметной помощью Киеву со стороны союзников по НАТО стала реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, которая высоко ценится за мобильность, точность и дальность поражения. Как пишет Military Watch, западные источники утверждают, что эти средства значительно усложнили действия России, причём на этапе, когда определяющую роль в кампании играет артиллерия. И если сама Россия с момента окончания холодной войны развитием реактивной артиллерии несколько пренебрегала — во многом из-за общего промышленного спада после развала Советского Союза, — то союзники Москвы вполне могут предоставить ей артиллерийские системы, соответствующие HIMARS или даже превосходящие их. В разработке реактивной артиллерии лидируют Северная Корея и Китай, которые производят системы, не имеющие аналогов в других странах мира.
Как продолжает портал, китайская система реактивной артиллерии PCL191 многими считается самой боеспособной в мире и продемонстрировала на испытаниях в июле 2021 года дальность стрельбы 500 км — на 543% дальше HIMARS. Это означает, что она «накроет» основную часть Украины, даже не пересекая российской границы. Хотя её поставки наверняка изменят правила игры на поле боя, продаже этой и других китайских систем мешает строгий нейтралитет Пекина. Китай не намерен поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, и этот разительный контраст с решительной поддержкой Киева со стороны НАТО значительно ограничивает возможности России в отношении импорта вооружений.
Ссылки по теме
-
Welt: в Германии отвергли обвинения Польши в сознательном срыве кругового обмена вооружением
-
Daily Mail: растущая склонность к насилию толкает США к новой гражданской войне
-
N-TV: Европол подтвердил случаи контрабанды западного оружия с Украины
-
Эффективность санкций, изоляция Москвы и победа Киева — обозреватель Welt назвал три главные иллюзии Запада