Washington Post: в США обсуждают поставку Украине боевых самолётов
В минувшую среду высокопоставленные американские политики признали, что США обсуждают со своими союзниками возможность поставки на Украину современных боевых самолётов, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, такой шаг значительно расширил бы вмешательство запада в ход конфликта на Украине.
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