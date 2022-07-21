Washington Post: в США обсуждают поставку Украине боевых самолётов

В США признали факт обсуждения возможности поставки на Украину боевых самолётов, сообщает The Washington Post. По словам представителей Пентагона, речь идёт о современных самолётах европейского производства: издание отмечает, что подобный шаг резко расширил бы вмешательство США в украинский кризис.

В минувшую среду высокопоставленные американские политики признали, что США обсуждают со своими союзниками возможность поставки на Украину современных боевых самолётов, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, такой шаг значительно расширил бы вмешательство запада в ход конфликта на Украине.

Глава штаба ВВС США Чарльз Браун — младший не стал уточнять, какие именно типы самолётов могут быть переданы Украине, пишет издание. По его словам, есть несколько опций, которые включают в себя шведские Gripen, французские Rafale и «Еврофайтер».

Как отмечает The Washington Post, эта дискуссия сигнализирует отход от концепции начала конфликта, когда администрация Джо Байдена отказалась от сделки, по которой Польша предоставляла бы Украине свои истребители «МиГ» в обмен на американские F-16s. В марте в Пентагоне заявили, что такое предложение нельзя назвать здравым.

Теперь же вопрос обучения украинских пилотов пользованию западными самолётами уже обсуждается в конгрессе США, отмечает издание. Однако представители Пентагона пока отказываются одобрить такой план. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент приоритетом является помощь украинской армии в области артиллерии.

Как пишет издание, поставка современных боевых самолётов Украине будет означать значительную активизацию помощи. Украина уже на протяжении месяцев ищет способы усилить свои ВВС, которые действуют в экономном режиме, опасаясь российских средств ПВО.