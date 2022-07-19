СТРАНА: Рада поддержала предоставление полякам «особых прав» на Украине

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект, предоставляющий полякам так называемые особые права на Украине. Как передаёт «СТРАНА», граждане Польши смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев, учиться в учебных заведениях, получать медицинскую помощь, трудоустраиваться без разрешения на работу иностранцам и получать социальные выплаты.
Верховная рада Украины утвердила особые права для граждан Польши. Как пишет «СТРАНА», депутат Алексей Гончаренко сообщил, что соответствующий законопроект в первом чтении поддержал 321 парламентарий.
В частности, граждане Польши смогут находиться легально на территории Украины в течение 18 месяцев, учиться в учебных заведениях, получать медицинскую помощь, трудоустраиваться без разрешения на работу иностранцам, получать социальные выплаты.
«Польша и её граждане очень многое сделали для Украины, помогая нам в сложный период. Этот законопроект демонстрирует наше единство с поляками и взаимоподдержку на всех уровнях», — объясняет мотивацию принятия законопроекта Гончаренко.
Кроме уже упомянутых разрешений, законопроект Владимира Зеленского о льготах для граждан Польши предусматривает право в получении государственной регистрации как налогоплательщика и получении регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика, право на социальную защиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, ведение хозяйственной деятельности на тех же условиях, что и у граждан Украины, и получение помощи из Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью на тех же условиях, что и у граждан Украины.
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