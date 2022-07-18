Das Erste: глава «АдГ» раскритиковал антироссийские санкции

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла выступил против введения антироссийских санкций, пишет Das Erste. Крупалла отметил, что штрафные меры против России наносят серьёзный ущерб немецким гражданам и бизнесу.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что в рамках украинского кризиса ФРГ должна больше концентрироваться на собственных интересах, сообщает Das Erste. В частности, политик раскритиковал антироссийские санкции, которые наносят большой ущерб немецкому бизнесу и немецким гражданам. «Мы начали экономическую войну против России», — приводит издание слова Крупаллы.

Крупалла подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной должен быть как можно скорее урегулирован. Кроме того, он подверг критике поставки вооружений на Украину. «Нужен ли нам риск третьей мировой, в то время как мы продолжим поставлять оружие и можем быть рассмотрены Россией в качестве стороны конфликта?» — заявил Крупалла. Глава «АдГ» также отметил, что его партия выступает за то, чтобы поддерживать хорошие связи со всеми государствами, включая США и Россию.

Кроме того, Крупалла прокомментировал своё отношение к выделению дополнительных средств на бундесвер. Политик заявил, что не приемлет такое решение, поскольку дополнительное финансирование будет выделено за счёт новых налогов.