Das Erste: глава «АдГ» раскритиковал антироссийские санкции

19:18
Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург
Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с лихорадкой Марбург.
19:17
Политолог Бальбек прокомментировал содержание нового пакета санкций ЕС
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, но не содержит запретов на транспортировку энергоносителей и не касается Газпромбанка.
19:15
В «Интернасьонале» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Мойзесу
Дейв Бандейра, глава селекционного отдела «Интернасьонала», отреагировал на информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по защитнику бразильского клуба Мойзесу
19:03
Боррель заявил, что ситуация с поставками газа вызывает в ЕС больше всего опасений
Ситуация с поставками газа на ближайший период вызывает больше всего опасений среди стран Европейского союза, сообщил по итогам Совета МИД блока глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
19:02
Петржела: для клубов РПЛ Артём уже слишком проблемный игрок
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что российский форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане.
18:59
Юрист Набиева дала советы по выбору загородной недвижимости
Юрист Тахмина Набиева дала советы по выбору загородной недвижимости.
18:55
Каховская ГЭС не повреждена из-за обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Каховская ГЭС не повреждена в результате обстрелов украинских войск.
18:53
Reuters: Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажоре
Германский энергетический концерн Uniper получил от «Газпрома», в котором компания объявляет о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, пишет агентство Reuters.
18:44
Приостановивший контракт с «Динамо» Бальбуэна перешёл в «Коринтианс»
Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, приостановивший контракт с московским «Динамо», перешёл в бразильский «Коринтианс».
18:43
ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС
В пресс-службе Каховского района Херсонской области заявили, что ВСУ нанесли удар в район Каховской ГЭС.
18:39
Интернет-омбудсмен Мариничев напомнил о рисках при использовании общественного Wi-Fi
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил о рисках при использовании общественного Wi-Fi.
18:35
Сирийская армия укрепила позиции в Алеппо и Ракке в ожидании операции ВС Турции
Сирийская армия направила дополнительные силы, в том числе бронетехнику и воинские подкрепления, на север провинций Ракка и Алеппо для отражения возможных атак турецких войск и наёмников, сообщает агентство SANA.
18:32
В Национальной академии туризма рассказали, как минимизировать расходы на отдых
Действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев рассказал, как минимизировать расходы на отдых.
18:29
Экономист Беляев высказался о решении H&M прекратить деятельность в России
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал решение торговой сети H&M прекратить деятельность в России.
18:29
Специалист Сафонова прокомментировала ситуацию с лихорадкой Марбург
Директор по продуктовой политике «ЛабКвест» Анна Сафонова прокомментировала ситуацию с лихорадкой Марбург.
18:28
Синоптики предупредили о сохранении в Якутии дыма от пожаров под Хабаровском
Синоптики предупредили о сохранении в Якутии дыма от пожаров в Хабаровском крае.
18:27
В Петербурге представили премьеру спектакля «Ревизор»
Театр эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге представил премьеру спектакля «Ревизор» в постановке Стаса Парфёнова.
18:26
В Ленобласти ожидаются грозы и туман во вторник
В Ленинградской области во вторник, 19 июля, ожидается ухудшение погоды.
18:26
Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни пройдёт 18—21 августа в Самарской области
Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина пройдёт 18—21 августа в Самарской области. Он соберёт исполнителей из 18 городов.
18:25
В Иране допустили возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России
Посол Ирана в России Казем Джалали допустил возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России.
18:25
Агент Новосельцева рассказал о будущем футболиста
Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал, когда наступит ясность с будущим игрока.
18:19
Боррель: ЕС создаст механизм наказания за дезинформацию против демократии
Евросоюз создаст механизм, позволяющий наказывать тех, кто подрывает основы демократии и демократических институтов с использованием дезинформации, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
18:18
Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн
В Минобороны КНР заявили, что Китай требует от США отменить сделку с Тайванем по вооружениям на $108 млн.
18:15
«Барыс» заключил пробный контракт с защитником Сергиенко
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» подписал просмотровый контракт с защитником Юрием Сергиенко.
18:06
Боррель: санкции ЕС не остановят операцию России на Украине, но создадут ей проблемы
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что санкции не могут остановить российскую операцию по защите Донбасса быстро, однако «они должны создать много экономических проблем России».
18:06
Стивен Кинг пообещал представившимся Зеленским пранкерам помочь в информационной войне
Американский писатель Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне.
18:06
Боррель: ЕС направит Украине оружия ещё на €500 млн
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз направит Украине оружия ещё на €500 млн.
18:01
Marca: Роналду не сможет перейти в «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» не сможет подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, несмотря на то что клубу предложили трансфер португальца.
17:59
В «Карабахе» опровергли информацию об интересе клуба к Дзюбе
В «Карабахе» отреагировали на информацию об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе.
17:50
Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельхозземель в Мариуполе
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о необходимости уделить внимание разминированию сельскохозяйственных земель в Мариуполе, чтобы фермеры могли засеять их зерновыми.
17:48
В «Химках» планируют расторгнуть контракт с Лоуренсом
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб хочет расстаться с нигерийским полузащитником Николасом Лоуренсом.
17:45
Economist назвал факторы, которые могут повлиять на прекращение поддержки Украины в США
Американское финансирование Киева для борьбы с Россией может прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.
17:44
Колосков считает, что Дзюба всё ещё востребован в России
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.
17:39
Помощник МВД ЛНР рассказал о причине взрыва в мариупольском драматическом театре
Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что взрыв в драматическом театре Мариуполя был изнутри здания.
17:38
Роспотребнадзор: в больницы России обратились почти 382 тысячи человек из-за укусов клещей
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что количество людей, пострадавших от укусов клещей и обратившихся в медорганизации, в России составило почти 382 тыс., 91,2 тыс. из них дети.
17:35
Эрдоган допустил замораживание процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил замораживание Анкарой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.
17:34
Бека-Бека считает, что у «Локомотива» есть все шансы на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека оценил шансы столичного клуба на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
17:27
Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы Левандовски играл под девятым номером ради заработка
В «Барселоне» хотят, чтобы новый форвард клуба — поляк Роберт Левандовски — выступал под девятым номером.
17:26
В Минэнерго ДНР рассказали о процессе восстановления энергоснабжения Мариуполя
В Минэнерго Донецкой Народной Республики заявили, что в Мариуполе электроснабжение восстановлено уже в 3050 домах.
17:26
Международный фолк-фестиваль «Зарайская слобода» состоится 23—24 июля
Международный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода» состоится 23—24 июля.
17:22
Германская компания Uniper начала отбор газа из хранилищ
Германская энергетическая компания Uniper начала отбор газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России. Клиенты уведомлены о возможном повышении цен.
17:21
В Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов из-за мероприятий ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов из-за мероприятий ко Дню военно-морского флота, который состоится 31 июля.
17:20
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Подмосковье собрал более 3000 посетителей
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.
17:20
Фестиваль исторической реконструкции пройдёт 22—24 июля в Тверской области
Фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег» пройдёт 22—24 июля в Тверской области. Он будет посвящён культуре и традициям Руси IX—XI веков.
17:19
Путин освободил Михаила Виноградова от функций уполномоченного при ЕСПЧ
Российский президент Владимир Путин освободил от функций уполномоченного России при Европейском суде по правам человека начальника управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Михаила Виноградова.
17:17
Актриса Блохина рассказала о роли в сериале «Люся»
Актриса Дарья Блохина рассказала о своём участии в новом проекте — драмеди-сериале «Люся», который выходит на онлайн-платформе PREMIER.
17:17
В Ставропольском крае в ДТП на трассе погибли три человека
Прокуратура в Ставропольском крае начала проверку по факту ДТП в Предгорном округе на трассе Ессентуки — Юца — Этока, в результате которого погибли три человека.
17:16
Умер бывший президент ISU Чинкванта
Экс-глава Международного союза конькобежцев (ISU) Оттавио Чинкванта скончался в возрасте 83 лет.
17:13
МВД: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР, бои ведутся в окрестностях
Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои за город ведутся в его окрестностях, уточнил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
17:12
Цена нефти Brent превысила $106
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $106 за баррель.