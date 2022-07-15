Daily Mail: из-за новых вспышек COVID-19 многие опять надевают маски

На фоне роста числа случаев COVID-19 многие европейцы начинают вновь носить маски в магазинах и в общественном транспорте, хотя это требование уже не является обязательным. В то время как представители деловых кругов предупреждают, что из-за последствий пандемии Великобритания превращается в «нацию ипохондриков», пишет Daily Mail.

Как показывают фотографии, снятые на днях в разных городах Великобритании, включая Манчестер, Бирмингем и Лондон, многие британцы вновь начинают использовать защитные маски для лица в супермаркетах, в транспорте и даже на улице. Рост числа новых случаев COVID-19 возродил споры о возможности повторного введения санитарных ограничений, несмотря на относительно невысокую статистику смертности, сообщает Daily Mail.



Некоторые британские больницы уже вновь начали требовать надевать маски для лица и соблюдать социальную дистанцию ​​в коридорах и залах ожидания. Их примеру последовали отдельные поликлиники, дома престарелых и даже школы, которые также ввели новые рекомендации, требующие ношения защитных масок, отмечается в статье.



На этой неделе несколько учёных из группы Independent SAGE, которая раньше уже продвигала кампанию за стратегию «нулевого уровня» заболеваемости COVID-19 по примеру Китая, также начали публично лоббировать возвращение масок. Однако другие эксперты в сфере здравоохранения настаивают на том, что нынешняя волна заражений скоро сойдёт на нет, пишет Daily Mail.



Представители бизнес-кругов также уверены в том, что новые ограничения не нужны из-за относительно «мягкого» характера новых штаммов и успешной кампании по вакцинации. В частности, известный британский предприниматель Люк Джонсон выступил против повторного введения мер санитарного контроля и предупредил, что Великобритания уже рискует превратиться в «нацию ипохондриков».



Недавние исследования показывают, что COVID-19 сейчас вызывает не больше смертей, чем обычный грипп, отчасти благодаря распространению вакцин и естественному иммунитету. При этом в отношении гриппа никогда не проводилось никаких массовых тестирований или ограничений — мы научились с этим жить и должны сделать то же самое с COVID-19, заявил Джонсон в интервью Daily Mail.



Он подчеркнул, что необходимо прекратить распространение в обществе «иррациональных страхов», учитывая, что подавляющее большинство людей с положительным результатом тестов на коронавирус сейчас переносит болезнь бессимптомно или с лёгкими симптомами простуды. «Если мы не хотим стать нацией ипохондриков и страдать от гораздо более низкого уровня жизни, нашему обществу нужно прекратить массовое тестирование, оставить COVID-19 в прошлом и вспомнить о своих амбициях», — призвал Джонсон в интервью Daily Mail.



Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), за последний месяц число случаев заболевания в Англии удвоилось: по состоянию на 24 июня число заражённых составило 1,8 млн человек. Еженедельное исследование ONS также показало, что более 2,7 млн британцев заразились COVID-19 за последнюю неделю июня. При этом около 2,1 миллиона инфицированных было выявлено в Англии, что эквивалентно одному случаю на каждые 25 человек, пишет Daily Mail.



Число госпитализаций также растёт: по данным NHS England, на прошлой неделе в больницах находилось уже 10658 пациентов, в то время как 4 июня их число составляло всего 3835 человек, говорится в статье. При этом большинство из них (64%) были «случайными» — когда пациенты обратились в больницу по другой причине, однако получили положительный результат теста на коронавирус.



Последние данные показывают, что к 10 июля в Англии ежедневно регистрировалось 1848 госпитализаций пациентов с COVID-19, что на 23% больше, чем на предыдущей неделе. Однако показатели еженедельного роста в последние недели значительно замедлились, сократившись вдвое по сравнению со скачком в 43% в конце июня. И это является многообещающим признаком того, что новая вспышка вскоре может сойти на нет, отмечается в статье.



В то же время показатели смертности и количества пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, которые раньше были барометром для социальных ограничений, остались неизменными, несмотря на общий рост случаев заражений COVID-19. Это объясняется распространением новых штаммамов коронавируса, которые легче переносятся, а также успешной кампанией по вакцинации и растущим естественным иммунитетом среди населения, поясняется в статье.



Миллионы британцев отказались от ношения масок в январе этого года, когда правительств отменило соответствующее обязательное требование. Однако различные больничные фонды в Кембриджшире, Хэмпшире, Ноттингемшире, Девоне и Уэльсе вновь восстановили ограничения, призывающие людей носить маски.



На прошлой неделе Фонд здравоохранения Trust при Королевском Девонском университете в Эксетере начал выдавать всем посетителям одноразовые маски для лица и противовирусный гель для рук. «Мы вернулись к обязательному ношению масок для всех, и я думаю, что это разумный шаг. Его смысл в том, чтобы защитить наиболее уязвимых пациентов в то время, когда каждый из 20 жителей заболевает COVID-19», — заявил доктор Дэвид Стрейн, почётный консультант по медицине для пожилых людей в фонде Trust.



Мэр Лондона Садик Хан также остаётся активным сторонником ношения масок. На его официальном веб-сайте лондонцам рекомендуется по-прежнему использовать защитные маски для лица «в многолюдных или закрытых помещениях, где вирус может легче распространяться». Ранее мэр уже заявлял, что считает использование масок в замкнутых пространствах хорошей идеей для борьбы с распространением COVID-19, пишет Daily Mail.



При этом общее количество заражений растёт не только в Великобритании, но и по всей Европе, в связи с распространением более заразных подвариантов штамма «омикрон». Это вынуждает некоторые европейские правительства пересматривать правила, в то время как правительство Великобритании продолжает заявлять, что маски для лица не являются обязательными, говорится в статье.



В частности, правительство Кипра уже объявило об обязательном ношении масок в помещении. Бывший министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон также призвала французов носить маски в людных местах — например, в общественном транспорте, на работе и в магазинах. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что маски для лица «будут играть более важную роль» в Германии в ближайшие месяцы. В Австралии главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант на прошлой неделе также призвал сограждан носить защитную маску в тех случаях, когда они не могут соблюдать социальную дистанцию.



Но хотя миллиарды людей во всём мире носят маски с целью сократить возможность распространения COVID-19, научных доказательств эффективности этого метода на базе рандомизированных контролируемых тестов по-прежнему очень мало, отмечается в статье. Вместо этого данные поступают в основном из обсервационных исследований, в ходе которых исследователи просто изучают различные образцы, не вмешиваясь и не контролируя их каким-либо образом.



Согласно этим исследованиям, носить маску полезно для здоровья. Например, обзор мер в сфере общественного здравоохранения, опубликованный в октябре 2021 года и посвящённый 72 обсервационным исследованиям с участием почти 400 тыс. человек, показал, что ношение масок снижает заболеваемость COVID-19 в среднем на 53%, сообщает Daily Mail.