Fox News: масочный режим приучил американцев к стадному поведению

Ограничения, которые вводились в США во время пандемии коронавируса, стали в сущности подготовкой населения страны к тому, чтобы оно начало исполнять любые приказы Вашингтона — во всяком случае, об этом говорит то нарочитое единство, с которым практически вся элита Америки поддержала Украину после начала российской спецоперации, убеждён ведущий Fox Такер Карлсон. По мнению журналиста, научившись не задавать вопросов о масках и вакцинах, американцы отказались от важнейших личных свобод — и превратились в глазах своих властей в послушных крепостных, которым можно навязывать любые взгляды.

Маски были только тренировкой. Обязательный масочный режим был как ошейник с электрошоком, призванный научить американцев повиноваться без вопросов. И, конечно, это сработало, потому что ошейники с электрошоком действительно эффективны. В прошлом месяце мы видели, как за один день вся наша интеллектуальная элита послушно сменила свои аватары в Twitter: где раньше были фото в масках, теперь — ставший обязательным украинский флаг.



Не было на этот счёт никаких споров, никаких размышлений. Не было даже настоящего разговора. Они просто сделали это. Миллионы людей просто рефлекторно заняли пристрастную позицию в чрезвычайно сложном зарубежном кризисе, в новом кризисе, причём действовали безупречно одинаково. Ими управляли их господа в компаниях-соцсетях, которые, в свою очередь, получали указания от Белого дома.



Всё это смотрелось, как синхронное плавание в Пхеньяне. Потрясающе исполнено. И поразительнее всего было видеть, как к стаду присоединились лидеры республиканцев — после двух лет ковидных тренировок они ничего не могли с собой поделать. Результатом стал крупнейший политический флэшмоб в истории США: республиканцы, демократы, титаны бизнеса и СМИ — все на одной стороне.



Конечно же, любое инакомыслие было тут же запрещено, и те, кто упорно задавал вопросы обо всём этом, подверглись цензуре. Тем же, кто упорно задавал вопросы потому, что, на своё счастье, имел защищённую платформу, что само по себе редкость, пригрозили чем-то похуже — возможно, обвинительным актом, возможно, арестом. Послушайте, как вчера угрожала нашей программе бывший сенатор от Миссури Клэр Маккаскилл.



КЛЭР МАККАСКИЛЛ, бывший сенатор США: Такер Карлсон и другие очень, очень близки к государственной измене — в том, как они высказываются, как повторяют то, что является… мечтой Путина!



Ого, то есть защищать нашу страну от вашей опрометчивости и неумных решений — это измена? Присягни на верность Украине — или ты преступник. Да-да!



Что бы вы ни думали о Клэр Маккаскилл, два года назад она так не разговаривала. Никто не делал подобных публичных высказываний два года назад, до коронавируса. В свободной стране людям позволяют говорить то, что они считают правдой, и можно при желании защищать свою страну, даже если политики с вами не согласны. В том-то и был весь смысл жизни в Соединённых Штатах. Но теперь уже не так.

Теперь если среди влиятельных персон — таких, например, как бывшие сенаторы, обозреватели The New York Times, и экс-главы разведывательных ведомств, на пенсии подрабатывающие внештатными экспертами на MSNBC, — достаточное число выступит за то, чтобы кому-нибудь предъявили обвинения, их, скорее всего, предъявят — если не за «основное» преступление, то ещё за какое-нибудь. Что-нибудь они обязательно отыщут. Вот как теперь работает наше правосудие. Вот какие теперь у нас правила.

Это — серьёзный сдвиг по сравнению с тем порядком, который у нас бытовал лет примерно 250; откуда же взялась эта новая система? А всё просто: мы убрали барьеры, избавились от принципов, которые ограничивали власть наших лидеров. Эти принципы гарантируют независимость личности и неприкасаемость свободы совести — и во время пандемии мы от обеих этих основ добровольно отказались, их больше нет, мы с ними простились. Как только мы позволили политикам заставлять американцев принимать препараты, которые им не нужны, старая схема, при которой у гражданина было столько же, а то и больше власти, чем у лидеров, перестала существовать. Теперь наши политики обладают, по сути, безграничной властью, и они об этом прекрасно знают, они же за этим это всё и затеяли.

А если у вас есть сомнения по поводу того, что им это всё известно, посмотрите, в каком тоне они общаются с американцами. Они выдают вам ту же самую пропаганду, что и всегда; изменилось другое — теперь их пропаганда больше не кажется ни хитроумной, ни убедительной, ведь этого и не нужно. Нет, теперь пропаганду они выдают топорную и вульгарную: скажем, принимают в Белом доме тиктокеров, а всё ради того, чтобы потом какой-нибудь 18-летний подросток, который в жизни ни дня не поработал, вам рассказывал, что в инфляции и рекордных ценах на бензин виноват на самом деле Владимир Путин. Больше того, ровно это они только что и сделали. И вот какой получился результат.

БЛОГЕР: Мне представилась возможность задать сотрудникам президентской администрации вопрос, почему на заправке у меня по соседству бензин стоит семь долларов — и вот, что мне ответили. Россия входит в тройку крупнейших в мире производителей нефти, а нефть является для неё главным источником дохода. Теперь, поскольку Путин начал эту ужасную битву между Украиной и Россией, с ним больше никто не хочет работать и торговать на международном уровне. А поскольку люди напуганы военными действиями, а ресурсы ограничены, цены не могут не расти.

Понятно. Против девочки-эксперта по вопросам экспорта энергоресурсов в прикиде из лайкры, которую вы только что видели, я, конечно, ничего не имею, но в демократическом государстве общаться с населением положено не такими методами, со свободным народом так не разговаривают — так дают указания крепостным: поскольку те, по идее, тупые, их потчуют такой же тупой пропагандой. С ними себя ведут снисходительно, будто общаются с уборщицей в мексиканской гостинице. «Вот это называется нефть. Она теперь очень дорогая. Владимир Путин — очень нехороший человек». Вот, что они говорят, и на это есть причина: когда перестаёшь уважать своих собственных граждан, то и сложносочинёнными предложениями можно не утруждаться — ведь есть же инфлюенсеры из TikTok, которые прочтут все твои реплики. И такое происходит повсюду — этим теперь занимаются даже на телеканалах, которые когда-то были новостными.

Дата выхода в эфир 15 марта 2022 года.