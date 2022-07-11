Le Monde: «нет тестов, нет ковида» — в разгар седьмой волны эпидемии заражённые французы отказываются проверяться и самоизолироваться

В период, когда Франция переживает седьмую волну эпидемии COVID-19, подхватившие вирус французы всё чаще отказываются соблюдать санитарные предписания, сообщает Le Monde. Из-за усталости после двух лет пандемии жители страны больше не находят в себе сил изолироваться от общества на время заболевания. А некоторые отказываются сдавать тест, чтобы не нарушать планов, отмечает издание.

В период, когда Францию охватила седьмая волна эпидемии COVID-19, отсутствие ограничений и усталость от изоляции порой заставляют людей, подхвативших вирус, нарушать правила, пишет Le Monde. Так, заразившаяся ковидом в начале летних каникул жительница Бордо Лора не стала соблюдать режим самоизоляции. Как призналась француженка, будучи «психологически измотанной» после двух лет пандемии, она больше не в состоянии соблюдать ограничения.

«Мой сын знал школьную жизнь только при ковиде: с масками, без школьных выездов и вечеринок, поэтому у меня не хватило духу отнять у него то немногое, на что он в конечном счёте имел право», — поделилась Лора с изданием. В тот вечер, когда она получила положительный результат теста, она всё же пошла на выступление школьного хора на открытом воздухе — без маски, но стараясь держаться подальше от толпы родителей. На следующий день она также сопровождала другого сына на полднике в детском саду, а ещё через день — на его первой школьной ярмарке.

31-летняя Мелоди (имя изменено), дважды переболевшая ковидом в 2021 году, не поверила глазам, когда тест, необходимый для её перелёта в Нью-Йорк в мае этого года, вернулся положительным. Поэтому она решила сделать второй в другой аптеке, и тот оказался отрицательным. Таким образом, она передала американским властям только второй документ и пересекла Атлантику на самолёте в маске. Ни один из тех, у кого она останавливалась в Нью-Йорке, не заболел.

41-летняя Орели, в свою очередь, решила, что просто больше не хочет знать, больна ли она ковидом. Когда у женщины поднялась небольшая температура, для её семьи было два варианта: проверяться и отказываться от планов в случае положительного результата или не делать тест и продолжать жить обычной жизнью с некоторыми предосторожностями. Вместе с мужем Орели выбрала второй вариант, который она резюмирует в провокационной формулировке: «Нет тестов, нет ковида». На совещаниях эта школьная учительница носит маску, не ищет контактов и держится на расстоянии, но не предупреждает своих коллег и даже позволяет себе пойти в ресторан с друзьями.

После зимы, которая её «прикончила», медсестра в онкологическом отделении больницы Жиронды Алиса пришла к такому же выводу. «Никогда больше я не буду тестировать своих детей, никогда больше я не буду тестироваться сама», — говорит она. Когда несколько дней назад ей стало плохо, она долго колебалась, но ничего не стала предпринимать.

Оставшись дома в тот день, когда симптомы были наиболее интенсивными, Алиса вернулась на работу уже на следующий день. «Если все медработники будут брать отгулы, как только они немного приболеют, мы не справимся», — говорит 35-летняя медсестра. С её точки зрения, СOVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием, а значит, проверять и защищать нужно только людей из группы риска, а не всех, у кого «капает из носа».