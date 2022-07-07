CNN: в ВОЗ задумались о признании оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

14:33
Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии
Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии страны.
14:32
Мишустин: новое антимонопольное регулирование цифровых рынков заработает с марта 2023 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новое антимонопольное регулирование цифровых рынков заработает с марта 2023 года.
14:28
В «Опоре России» рассказали о плюсах укрепления рубля
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал о плюсах укрепления рубля.
14:22
На территории технополиса «Москва» до конца года откроют два новых завода
На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» до конца 2022 года откроют два новых завода электроники.
14:20
В Кремле переадресовали военным вопрос о рисках начала боевых действий со стороны Польши
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал военным вопрос о том, как в Москве оценивают риски начала военных действий со стороны Польши.
14:19
Кабмин России выделит ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами
Правительство России выделит дополнительно ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами.
14:17
Оздоев заявил, что мог перейти в клуб из топ-5 европейских чемпионатов
Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, когда был ближе всего к переходу в европейский клуб и как сорвался его трансфер.
14:15
Эксперт по фондовому рынку Миронюк дал прогноз по курсу рубля
Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк спрогнозировал курс рубля.
14:12
В Приморье из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Во Владивостоке ожидаются сильные дожди, в Приморье объявили штормовое предупреждение.
14:11
В Госдуму внесён законопроект о выходном в День семьи, любви и верности
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.
14:10
Губернатор Токио объявила о седьмой волне коронавируса в городе
Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о седьмой волне коронавируса в городе. Об этом информирует агентство «Киодо».
14:09
В Подмосковье заявили об очень низком уровне безработицы
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень безработицы в регионе составил 0,6%.
14:07
Польские аграрии устроили антиправительственную акцию протеста в Варшаве
Польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией.
14:06
Опрос: 60% россиян знают размер зарплаты своих коллег
Результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», показали, что 60% опрошенных россиян знают, сколько зарабатывают их коллеги.
13:56
Стала известна дата выхода детективного сериала «Капкан на судью»
Детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью» выйдет в онлайн-кинотеатре KION 15 июля, после чего проект покажут в эфире Первого канала.
13:56
Аналитик Киселёв напомнил о рисках инвестирования в юань
Финансовый аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселёв высказался о юане как инструменте для инвестиций.
13:56
Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия после матча за Суперкубок России по футболу
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что рок-группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия после матча за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом».
13:53
Аналитики рассказали о популярности покупки недвижимости в ТиНАО в ипотеку
За I полугодие 2022 года почти 80% сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершили с помощью заёмных средств.
13:51
Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока».
13:50
Лавров подчеркнул неприемлемость поддержки Западом милитаристского курса Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул неприемлемость поддержки Западом милитаристского курса Киева.
13:48
В ФАО заявили, что России не грозит голод
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что российским гражданам не грозят проблемы с голодом.
13:46
Экономист Абелев высказался об особенностях вложений в драгметаллы
Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев высказался об особенностях вложений в драгметаллы.
13:46
Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»
Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
13:45
В Казани пройдёт международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»
В Казани на территории главного здания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана 14 июля стартует XVI сезон международного фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого».
13:45
Алаев покинул пост президента ФНЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев покинул пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
13:42
Иммунолог Шарковская напомнила о рисках использования кондиционеров
Аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская рассказала, какие инфекции распространяются через кондиционеры.
13:41
Политолог Мезюхо прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Бориса Джонсона
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
13:40
Генменеджер «Далласа» рассказал о том, как получил извинения от Ничушкина
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Нилл вспомнил, как получил извинения от нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
13:40
Комитет Совфеда поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.
13:38
Министр обороны Польши Блащак заявил о развёртывании в стране британской Sky Sabre
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о развёртывании в стране британской системы противовоздушной обороны Sky Sabre.
13:35
Число пассажиров на транспорте Москвы выросло на 800 тысяч с начала года
За январь — июнь 2022 года число пассажиров на транспорте Москвы выросло на 800 тыс., заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
13:33
«Ъ»: власти России намерены поддержать создание отечественного игрового движка
Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями государственную поддержку разработки отечественного средства разработки видеоигр, известного также как игровой движок.
13:33
В Кремле прокомментировали заявление Токаева о диверсификации поставок нефти из Казахстана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости диверсификации поставок нефти из республики.
13:33
Врач Павлов перечислил факторы риска развития туннельного синдрома
Травматолог-ортопед Алексей Павлов рассказал о причинах возникновения туннельного синдрома, его симптомах и методах лечения.
13:30
СЭ: Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо»
Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна планирует приостановить контракт с клубом.
13:24
В цифровой автошколе предложили использовать трассы «Формулы-1» для обучения водителей
Основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко выступил с предложением использовать автотрассы «Формулы-1» и другие специальные спортивные объекты для повышения профессиональных навыков водителей и развития любительского автоспорта в России, а не только для концертов эстрадных звёзд и шоу-мероприятий.
13:23
Специалисты Роскачества обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки
Специалисты Роскачества в ходе исследования обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки.
13:23
Еврокомиссия не предоставляла разъяснений Литве по калининградскому транзиту
Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявил, что ЕК пока не направляла разъяснений Литве по калининградскому транзиту.
13:21
Песков заявил, что у Путина пока нет планов уходить в отпуск
Президент России Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
13:19
Кузяев: могу понять недовольство «Спартака» из-за выбора места для матча за Суперкубок
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о выборе места проведения матча за Суперкубок России между «Спартаком» и петербургским клубом.
13:16
В Кремле назвали взаимной нелюбовь Бориса Джонсона к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что британский премьер Борис Джонсон очень не любит Россию, а российская сторона на это отвечает взаимностью.
13:14
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Украине и действия Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине и действия Запада в этом контексте.
13:13
Глава МИД Великобритании Трасс прервала участие в саммите G20 и возвращается в Лондон
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прерывает визит на саммит G20 в Индонезии и возвращается в Лондон.
13:07
«Матч ТВ»: Федотов переведён из больницы в обычную роту учебной части Северодвинска
Голкипер сборной России по хоккею и клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов выписан из больницы и переведён в обычную роту в Северодвинске.
13:05
Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России в случае референдумов
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, освобождённых украинских территорий в состав России в том случае, если их жители решат провести соответствующие референдумы.
13:04
Матвиенко выразила надежду на отмену к осени всех антикоронавирусных ограничений в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что к осени все антикоронавирусные ограничения в России будут отменены полностью.
13:01
Бочкарёв: завершены работы по строительству павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке
В Московском зоопарке завершены работы по строительству павильона «Ластоногие», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
13:01
«Крыминформ»: военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря
Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря.
13:00
Вместо Гран-при России на «Сочи Автодроме» пройдёт музыкальный фестиваль
Вместо этапа «Формулы-1» промоутер «Росгонки» проведёт в Сочи музыкальный фестиваль с участием звёзд шоу-бизнеса.
13:00
В Кремле заявили о необходимости изучить запросы Шри-Ланки к России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал просьбы Шри-Ланки к России открыть кредитную линию для импорта топлива в Шри-Ланку и возобновить рейсы «Аэрофлота».