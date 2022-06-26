Le Figaro: «массовое дезертирство» — выпускники престижных французских вузов всё чаще отказываются от карьеры в пользу экологического активизма

Выпускники престижных французских технических институтов и бизнес-школ всё чаще разочаровываются в карьерных перспективах и бросают всё ради экологического активизма, сообщает Le Figaro. В рядах студентов растёт убеждение, что полученные в вузах профессии служат интересам крупных корпораций и разрушают планету, поясняет издание.

Всё больше молодых выпускников известных технических вузов и бизнес-школ во Франции увлекаются экологическим активизмом и протестуют против «системы», пишет Le Figaro. Свои убеждения они выражают в активистских выступлениях, превращая свои выпускные церемонии в политические трибуны. Как отмечает издание, всё это походит на «маленькую революцию» — особенно заметную в мире инженеров, традиционно молчаливых и с подозрением относящихся к политике.

30 апреля ажиотаж вызвало выступление восьми выпускников института AgroParisTech, в котором новоявленные инженеры-агрономы обвинили школу в том, что она обучает студентов для работы своих учеников работе в отрасли, где им будет предложено «торговать растениями в лабораториях для транснациональных корпораций», «разрабатывать готовые блюда» и «придумывать этикетки». Они обрушились с прямой критикой на агропромышленную отрасль, которая «ведёт войну против продовольствия и сельской жизни по всей земле». «Какой жизни мы хотим? Циничного босса, зарплаты, позволяющей летать на самолёте, кредита на 30 лет на дом и всего пяти недель в году, чтобы выдохнуть в непривычном жилье?» — спрашивают активисты, призывая своих товарищей «свернуть с дороги» или «дезертировать». Один из таких активистов уже стал пасечником в Дофине. Другой два года живёт в сельскохозяйственной коммуне в Ландах.

«Если мы отстранимся от общества, как тогда мы сможем максимизировать его влияние? — в свою очередь задаётся вопросом директор института AgroParisTech Лоран Бюиссон, который считает такую риторику «фаталистской, несправедливой и немного разочаровывающей для инженеров, которых мы обучаем созданию решений».

Однако по мнению активистов, роль инженеров и учёных сегодня больше не сводится к созданию «технологических решений, обусловленных капиталистической экономической системой, основанной на рентабельности». Студент магистратуры и член ассоциации Effisciences, объединяющей студентов вузов, Том Девид утверждает, что «наука показывает себя не на высоте», и призывает учёных использовать своё «пространство для манёвра». «Нам не нужны исследования, продиктованные исключительно задачами производительности. В области искусственного интеллекта крупными игроками являются частные компании, этика которых сведена к минимуму и сомнительна. При этом искусственный интеллект формирует многие аспекты нашего мира», — поясняет Том.

Тем временем, социолог Антуан Бузен, который четыре года работал в Университете Бордо над диссертацией на тему экологического активизма инженеров, предупреждает, что наблюдается политизация молодых специалистов, пропагандирующих «воинственную неопределённость». «Достаточно сигналов, показывающих, что это не мода, а реальное явление, — замечает Антуан Бузен. — Многие инженеры увольняются или дезертируют». Как передаёт газета, всё больше студентов престижных вузов рассматривают работу на государственной службе или в структурах ООН, а не в крупных компаниях.

Студенты также активно протестуют против «исторического» партнёрства известных вузов с крупными компаниями, традиционно отбиравшими сотрудников на выходе из учебных заведений.

Два года назад в Политехническом институте небольшая группа учащихся яростно раскритиковала проект создания в вузе исследовательского центра концерна Total, назвав его стратегией влияния группы компаний на «мозги будущих руководителей страны». Студенческие коллективы в Институте политических наук также выступают против «климатоубийственного партнёрства» с компаниями, загрязняющими окружающую среду. В этом году сотрудничество с Total не было возобновлено. Помимо прочего, члены коллективов настроены против таких загрязнителей окружающей среды, как Coca-Cola или Mastercard.

На церемонии вручения дипломов Высшей школы бизнеса в Париже выпускница Анна-Флёр Гол выступила с посланием, к которому присоединились многие её товарищи. «После нескольких месяцев беспечности в бизнес-школе я почувствовала глубокое беспокойство, осознав, что профессии, к которым ведёт моё обучение, являются основной причиной этого экологического коллапса», — призналась девушка. «Бизнес-школа открывает нам множество дверей. Теперь наша обязанность — использовать эти открытые двери для изменения правил», — обратилась она к выпускникам. При этом сама Гол работает консультантом по климату в консалтинговой компании Deloitte, которая для некоторых является символом абсолютного зла, но остаётся основным прибежищем для выпускников технических вузов и бизнес-школ, сообщает газета.