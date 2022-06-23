Обозреватель NYT: оказывая помощь Украине, США «перешли черту»

Поддержка, которую Соединённые Штаты оказывают Украине, привела к тому, что страна «перешла черту» и фактически вступила в украинский конфликт, пишет обозреватель The New York Times Бонни Кристиан. По её словам, то, что США сделали в Йемене, достаточно весомо и активно участвуя в конфликте, очень похоже на то, что страна делает на Украине.

С момента начала российской спецоперации на Украине администрация президента США Джо Байдена неоднократно высказывалась относительно конфликта. От некоторых заявлений Белому дому пришлось почти сразу отказаться: например, когда там опровергли, что слова Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти», были призывом к смене режима. По другим пунктам риторика со временем стала даже более резкой: например, в марте Вашингтон заявлял, что хочет помочь Украине защитить себя, но к концу апреля речь шла уже о желании видеть «Россию ослабленной».

Тем не менее, как пишет обозреватель The New York Times Бонни Кристиан, в одних высказываниях администрация была очень последовательна: США не будут вступать в войну с Россией из-за спецоперации.

«До тех пор, пока Соединённые Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска», — заявил Байден в статье для NYT.

Впрочем, американские лидеры неоднократно утверждали, что не намерены вступать в войну, затем делая именно это, напоминает Кристиан. «Он уберёг нас от войны», — гласил лозунг избирательной компании Вудро Вильсона в 1916 году, однако Вильсон втянул США в Первую мировую войну всего через месяц после вступления на второй срок в качестве президента, назвав американское вмешательство неизбежным.

Во время президентских выборов 1964 года Линдон Джонсон обещал, что «не собирается посылать американских парней за девять или десять тысяч миль от дома, чтобы делать работу, которую азиатские парни должны делать сами». Однако в феврале 1965 года, через месяц после инаугурации, Джонсон санкционировал кампанию бомбардировок Вьетнама, известную как операция «Раскаты грома». Через месяц после этого «американские парни» оказались во Вьетнаме.

Автор статьи называет это «поучительным»: даже если подобные обещания президентов правдивы в момент, когда произносятся, это не является гарантией их соблюдения в будущем.

Но, по крайней мере, в случаях с вступлением в Первую мировую войну и началом кампании во Вьетнаме был очевидный сдвиг — от «не воюем» к «воюем». Однако в последние десятилетия, и особенно после терактов 11 сентября, США перешли к модели «вечной войны с нечёткими границами хронологии, географии и цели». По мнению Кристиан, граница между тем, что является войной и что ею не является, опасно размыта, и определение момента перехода от одного к другому становится всё более сложной задачей.

В связи с этим обозреватель задаётся вопросом, воюют ли Соединённые Штаты, например, в Пакистане или Сомали, где страна проводит атаки с использованием беспилотников против боевиков террористических организаций, или в Нигере, где были развернуты войска США и где в октябре 2017 года погибли четыре американских солдата.

По словам Кристиан, Соединённые Штаты никогда официально не присоединялись к гражданской войне в Йемене, но коалиция во главе с Саудовской Аравией убивала мирных жителей боеголовками американского производства и выбирала цели по американским указаниям. Участие страны в семилетнем конфликте в Йемене было достаточно весомым, чтобы, по мнению многих экспертов, без него коалиции с Саудовской Аравией во главе пришлось бы запросить мира. И достаточно активным, чтобы американские законодатели назвали его нарушением статьи I Конституции, которая наделяет конгресс полномочиями объявлять войну, а также резолюции о военных полномочиях 1973 года, которая резко ограничивает по характеру и срокам военные действия, инициированные президентом.

«Мы пересекли эту черту в Йемене, заключили представители конгресса, если не до конца ясно, где находится эта черта. То, что мы сделали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — заявила в своей статье для NYT обозреватель.

Как пишет Кристиан, США делятся с Украиной разведданными, которые помогают украинским военным. Кроме того, Байден подписал пакет помощи Украине на сумму $40 млрд, большая часть которого предназначена для военной помощи, такой как вооружение и обмен разведданными, и которая стала дополнением миллиардов предыдущей военной помощи. В этом месяце администрация Байдена также объявила, что направит на Украину ракетные системы, которые теоретически могут наносить удары по российской территории, и, как сообщается, планирует продать украинскому правительству четыре беспилотника, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.

«В самом крайнем случае, то, что делают Соединённые Штаты на Украине, точно не является не войной», — заключает автор.