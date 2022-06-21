Fox News: в США кризис отцовства, и в этом виновато государство

21 процент американских детей живут без отца в доме, сообщает Fox News. По данным статистики, такие дети с большей вероятностью становятся преступниками и попадают в тюрьму, у них вдвое выше риск отчисления из школы и вчетверо выше риск бедности. По мнению ведущих Fox News, в проблеме безотцовщины виновата давняя политика государства, побуждающая американских матерей оставаться незамужними в расчёте на более высокие социальные выплаты.

ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: У меня есть данные, которые я хочу вывести на экран. Речь идёт об американских детях, живущих только с матерью. В 1968 году такие дети составляли 11 процентов, а в 2020 году — 21 процент.



И я думаю, что это указывает на коренную проблему нашей страны. Мы ломаем копья над тем, сколько существует гендеров, мы так углубились во второстепенные вопросы, что не возвращаемся к основам. Каждому ребёнку нужны мама и папа, им нужно двое родителей, мужская и женская фигура, которые должны показать им, когда важно проявить любовь, а когда надо быть сильным и жёстким… Пожалуй, Кейти, я передам слово Вам, Вы опубликовали потрясающую историю про своего отца…



АИША ХАСНИ, ведущая Fox News: Я хочу немного поспорить. Я думаю… Конечно же, да, я бы хотела, чтобы у каждого ребёнка был отец. Но я действительно считаю, что матери-одиночки могут вырастить своих детей, особенно если у них есть поддержка.



Думаю, проблема в сломанной структуре семьи в нашей стране. Я вижу это постоянно! У людей нет поддержки. Нет хороших друзей, нет хороших соседей. Люди теперь даже не знают друг друга! Они не говорят о своих проблемах. Люди страдают в одиночестве.



Вы говорите о кризисе психического здоровья в нашей стране. Наши дети… Куда ни посмотри, люди выбирают наркотики, алкоголь или что-то ещё. И меня это просто убивает, потому что в других-то странах не так!



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ, ведущий Fox News: Я хотел бы немного поспорить, при всём уважении… Потому что я считаю, что все семьи разные. Но когда Вы указываете на эту статистику… Это было в 1960-е, времена «Великого общества»*. Это было разрушение семей, особенно в афроамериканском сообществе. И я сейчас скажу: мне повезло, что у меня были мама и папа… Мы ещё обсудим День отца. И благодаря им было замечательно находиться дома и видеть такие примеры для подражания, маму и папу. В моём случае. Это пошло мне на пользу. Думаю, именно поэтому я сейчас здесь.



ДЖОУИ ДЖОНС: Знаете, Кейти, вот мы говорим «поспорить», но разве кто-то из нас не согласен?



КЕЙТИ ПАВЛИЧ, ведущая Fox News: Нет.



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Нет.



ДЖОУИ ДЖОНС: Я совершенно согласен, что матери-одиночки — супергероини.



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Совершенно верно!



ДЖОУИ ДЖОНС: Но это не значит, что это предпочтительный путь. Я в состоянии выйти из этого зала, но я предпочёл бы выйти на своих настоящих ногах**. Люди могут справляться с трудностями…



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Конечно!



ДЖОУИ ДЖОНС: … но отцы важны.



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Но у нас есть твёрдые факты, статистика. Если в доме нет отца, риск бедности для вас в четыре раза выше, чем для тех, у кого дома есть мать и отец. Больше вероятность, что вы попадёте в тюрьму. Больше вероятность, что вы совершите преступление. Вдвое больше вероятность, что вы не закончите школу. Это изучалось. И я согласна с Вами, идея о том, что всё нормально, можно разрушить институт семьи и общество сможет функционировать так же… мы знаем, что это неправда. И у многих женщин нет этой поддержки, и им действительно необходима фигура в семье…



АИША ХАСНИ: Совершенно верно! Им нужна эта поддержка.



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Им нужна поддержка. Мужчина в доме, в семье. Отец в доме. Кроме того, государство сработало просто ужасно…



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Да.



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: Оно создало условия для безотцовщины, сказав женщинам: «Если вы не будете выходить замуж, вы сможете получать больше денежных пособий».



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Верно. Это было в 1960-е. «Великое общество».



КЕЙТИ ПАВЛИЧ: «И это поможет вам вырастить ребёнка». Они заменили отца государством.



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Да. И скажу вам прямо сейчас: когда вы растёте, эта сила, влияние, это впечатление от мужчины и женщины, отца и матери… Опять же, говорю про свой опыт. Это было мощно и на многое повлияло.



Дата выхода в эфир 19 июня 2022 года.



* «Великое общество» — ряд законодательных инициатив президента США Линдона Джонсона, направленных на преодоление бедности (прим. ИноТВ).



** Джоуи Джонс потерял обе ноги во время службы в Афганистане (прим. ИноТВ).