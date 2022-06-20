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Das Erste: аномальная жара в Европе — прямое следствие глобального потепления

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Аномальная жара в Германии набирает обороты, сообщает Das Erste: ряд регионов страны сталкивается с опасностью лесных пожаров и нехваткой воды. По словам учёных, аномальная жара является прямым следствием глобального потепления, вызванного выбросами парниковых газов.
Das Erste: аномальная жара в Европе — прямое следствие глобального потепления
AP
Германия может столкнуться с ещё более высокой температурой воздуха, сообщает Das Erste. В ряде городов ожидается температура до 38 градусов Цельсия.
 
Из-за продолжающейся жары и отсутствия дождей в нескольких регионах ФРГ действует высокая опасность лесных пожаров, отмечает издание. В районе между городами Потсдам и Виттенберг площадь пожаров составила около 100 гектаров: местные власти были вынуждены объявить эвакуацию из ряда посёлков, прилегавших к зоне стихийного бедствия. Кроме того, на фоне засухи в ряде районов гражданам запретили забирать воду из водоёмов для полива своих участков.
 
Как отмечает Das Erste, аномальная жара наблюдается не только в Германии, но и в других странах Европы. В частности, новые температурные рекорды были зафиксированы в нескольких частях Франции, Испании и Италии. По мнению учёных, аномальные волны жары напрямую связаны с глобальным потеплением. По словам сотрудника Всемирной метеорологической организации Кларе Нуллиса, эта тенденция будет только ухудшаться, если не снизить выбросы парниковых газов. 
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