Das Erste: аномальная жара в Европе — прямое следствие глобального потепления

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Die Zeit: глава Минфина ФРГ предложил отменить субсидии на покупку электроавтомобилей Die Zeit
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Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит для членства в ЕС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможное вступление Украины в Европейский союз.
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Экс-дипломат Ищенко: транспортная блокада Калининграда — повод к началу военных действий
Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил о том, что транспортная блокада Калининграда Литвой может быть поводом для начала военных действий, так как этим ограничивается доступ России к своей территории.
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Пострадавший в результате обстрела Суземки ВСУ получил осколочное ранение
В результате обстрела украинскими военными Суземки в Брянской области пострадал работник РЭС. У него осколочное ранение мягких тканей, не опасное для жизни.
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Эксперт Чжоу Вэйди: китайские компании верят в будущее российского рынка
Заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая Чжоу Вэйди заявил о том, что китайские инвесторы продолжают верить в будущее российского рынка и надеются на дальнейшее торгово-экономическое взаимодействие.
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Два обстрела ДНР со стороны ВСУ зафиксировано утром 20 июня
Украинские военные произвели обстрелы Минерального в 05:37 (мск) и Пантелеймоновки в 05:40 (мск).
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Блинкен выразил надежду на сотрудничество США с новым президентом Колумбии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении властей Америки сотрудничать с новым президентом Колумбии Густавом Петро и поздравил его с новой должностью.
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ВСУ обстреляли посёлок Суземка в Брянской области
Украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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В результате наводнения в Индии погибли более 70 жителей, пострадали 4,2 млн человек
Наводнение в штате Ассам в Индии привело к гибели 71 жителя. Пострадали 4 228 100 человек.
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западе Японии
В префектуре Исикава в Японии зафиксирована сейсмическая активность. Магнитуда землетрясения составила 5,0.
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В России в мае выдано около 1 млн новых кредитных карт
В России в мае 2022 года количество новых выданных кредитных карт составило 0,97 млн единиц. Такие данные RT предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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CNN: США опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в осенние выборы
Власти Америки опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в выборы, которые пройдут в США этой осенью. По информации чиновников, это может быть сделано с целью демонстрации незащищённости избирательной системы страны.
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Строители и энергетики из Магаданской области начали восстановление Ждановки
Восстановительные работы в Ждановке Донецкой Народной Республики начали специалисты из Магаданской области. Туда прибыли для оказания помощи строители и энергетики.
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Уголовное и административное законодательство ДНР синхронизировано на 70% с российским
Председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что уголовное и административное законодательство Донецкой Народной Республики синхронизировано с российским на 70%.
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Австралия передала ВСУ четыре бронетранспортёра M113AS4
Первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных получила Украина в качестве военной помощи от Австралии.
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Эксперт Евсеев предположил итог возможной попытки НАТО взять под контроль Калининград
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предположил последствия возможной попытки НАТО захватить Калининград. По его мнению, это может привести к вооружённому конфликту на Балтике, хотя вероятность этого низкая.
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Судебные приставы в России смогут взыскивать задолженности автоматически с 20 июня
Возбуждение исполнительного производства, отказ в его возбуждении, окончание, приостановление и прекращение исполнительного производства, взыскание исполнительского сбора с 20 июня будет производиться без личного участия судебного исполнителя.
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Гинцбург: значимых побочных эффектов вакцинации детей «Спутником V» нет
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что никаких значимых побочных эффектов вакцинации детей в возрасте 9—11 лет «Спутником V» выявлено не было.
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Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию
Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию. Автор прокомментировал отношение ФРГ к ситуации на Украине.
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Глава МИД Украины: ВСУ будут «воевать лопатами» в случае прекращения поставок оружия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.
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Коалиция Макрона лидирует во втором туре парламентских выборов
Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона победила во втором туре выборов в парламент страны.
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Вице-канцлер ФРГ Хабек: ситуация с газом в Германии напряжённая и сложная
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом. Он связал это с сокращением поставок природного газа из России.
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Массовые протесты пройдут в Бельгии 20 июня из-за роста цен
Акции протеста, манифестации и забастовки пройдут в Бельгии 20 июня из-за подорожания продуктов питания, топлива и значительного роста инфляции в стране при учёте более медленной индексации заработных плат и пособий.
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Сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии
Представитель коалиции «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии по итогам подсчёта 98,22% бюллетеней.
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Украинские военные обстреляли Макеевку из БМ-27 «Ураган»
Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку из БМ-27 «Ураган» в 22:40 (мск). По населённому пункту выпустили две ракеты.
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Сенатор Густаво Петро лидирует на выборах президента Колумбии
Представитель коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро лидирует на выборах президента Колумбии. По результатам подсчёта 79,63% бюллетеней он опережает своего конкурента.
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Кудрин: экономика России остаётся рыночной
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о том, что экономика страны по-прежнему рыночная, с частным сектором.
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Российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что за российскими спортсменами было сохранено право выступать на международных соревнованиях.
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Премьер-министр Борн: правительство Франции будет искать компромиссы с оппозицией
Правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией. Об этом после оглашения предварительных итогов выборов заявила премьер-министр страны Элизабет Борн.
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Мамедов считает турнир по фехтованию в Белоруссии боевой практикой для спортсменов
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что чемпионат Союзного государства России и Белоруссии является боевой практикой для спортсменов.
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Жуков: скоро российских спортсменов начнут допускать до международных стартов
Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о санкциях в отношении российских спортсменов.
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Премьер-министр России Мишустин поучаствует в заседании межправительственного совета ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС с 20 по 21 июня. Встреча глав правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии пройдёт в Минске.
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Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест
Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу. По её словам, это «неслыханно».
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Гимнастки Аверины рассказали, что им было тяжело смотреть олимпийский турнир фигуристок
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины рассказали о пережитых эмоция во время просмотра выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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Уголовное дело возбудили после гибели девочки в результате ДТП с автобусом в Подмосковье
В Московской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса после гибели ребёнка в результате ДТП.
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Меланшон: итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона
Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона, считает глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон.
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Жуков — о фото украинского боксёра с Биволом: хорошо, что такие есть
Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал совместное фото российского боксёра Дмитрия Бивола с украинцем Иваном Редкачом.
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Каменский: Ничушкин задаёт тон игре «Колорадо» в финале плей-офф НХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался об игре российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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В Сирии четверо военных погибли при танковом обстреле со стороны террористов
В результате обстрелов со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Хама погибли четверо сирийских военных, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Нигматуллин назвал выступление Кокорина в «Фиорентине» большим разочарованием
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об игре нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
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Пушилин: ДНР заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией
Донецкая Народная Республика заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донецк хотел был развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставок белорусской техники.
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В развлекательном центре во Владикавказе ликвидировали открытое горение
В развлекательном центре «Алые паруса» во Владикавказе ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
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Экс-министр юстиции Кипра: санкции ЕС против России подрывают принцип главенства закона
Бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолитис выразила мнение, что западные страны нарушают принцип главенства закона, вводя санкции против России.
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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады «Формулы-1».
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Гарт не избрали в исполком Международной федерации санного спорта
Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что Наталия Гарт не вошла в новый состав исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL).
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Во Владикавказе горит развлекательный центр
Пожар произошёл в развлекательном центре «Алые паруса» во Владикавказе, эвакуированы 65 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
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Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.
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Кадыров: в посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки
В посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие, другие «уничтожаются на месте», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Татьяна Тарасова попала в больницу: это внеплановая госпитализация
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что находится на внеплановой госпитализации.
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В США допустили, что снижение инфляции в стране до 2% потребует не менее двух лет
Американским властям потребуется как минимум два года, чтобы добиться снижения инфляции в стране до 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в эфире телеканала CBS.
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Крым, ДНР, ЛНР, Херсон и Абхазия обсудят в июле идею создания чемпионата по футболу
Гендиректор Луганского футбольного союза Юрий Малыгин рассказал об идее объединённого чемпионата по футболу с клубами из Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.