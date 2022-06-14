Foreign Affairs: гегемонию США разрушают не только Россия и Китай

Однополярный мир во главе с США закончился, причём лидерство Америки «подпирают» не только Россия и Китай. Как пишет Foreign Affairs, Германия и Япония меняются, как меняется и весь послевоенный миропорядок, и не исключено, что именно Берлин и Токио займут одни из главных позиций на мировой арене.

Международный порядок после Второй мировой войны часто называют продуктом американской мощи, однако многие эксперты порой недооценивают, что этот порядок являлся также и продуктом искусственной слабости Германии и Японии. Как считает директор Европейского совета по международным отношениям и автор книги «Эпоха беспокойства: как взаимозависимость вызывает конфликты» Марк Леонард, российская спецоперация на Украине и растущий антагонизм между Соединёнными Штатами и Китаем угрожают перевернуть с ног на голову этот статус-кво, а вместе с ним и Pax Americana. В ответ на действия Москвы Германия коренным образом переформатировала свою внешнюю политику, пообещав радикально увеличить расходы на оборону и заняв ястребиную позицию по украинскому конфликту, а Япония, всерьёз опасающаяся стремления Китая к региональной гегемонии, кажется, как никогда близка к подобной же трансформации.

Как продолжает эксперт в статье для Foreign Affairs, в краткосрочной перспективе эти сдвиги могут ускорить консолидацию или даже возрождение Запада. Но если Германия останется на своём новом пути, а Япония пойдёт таким же курсом, может произойти нечто совсем противоположное, поскольку со временем обе страны станут менее зависимыми от США и более тесно связанными со своими соседями. Такой сдвиг коренным образом изменит не только систему безопасности в Европе и Азии, но и динамику развития западного мира.

Через четыре дня после начала российской спецоперации, пишет Леонард, обычно осторожный канцлер Германии Олаф Шольц выступил с революционной речью, объявив о zeitenwende («поворотном моменте») во внешней политике Германии. Предложенные им сдвиги настолько глубоки, что могут изменить саму идентичность страны. После десятилетий сопротивления вооружению воюющих сторон в любом конфликте Берлин решил поставлять оружие Украине, создать фонд в размере €100 млрд для модернизации своих вооружённых сил после долгих лет проволочек с увеличением оборонных расходов и покончить со своей энергетической зависимостью от России после многолетних попыток преобразовать Россию через экономические связи. Объявление об этих фундаментальных изменениях вызвало широкую дискуссию о том, что будет означать zeitenwende не только для различных аспектов немецкой политики, но и для расширения роли Германии в мире. Некоторые аналитики считают, что Берлин с опозданием осознаёт свои обязательства после десятилетий геополитической «безбилетной езды», но другие эксперты критически относятся к медленным темпам изменений и опасаются, что новая германская политика не оправдает ожиданий.

Дебаты о zeitenwende в Германии оказали сильное влияние на Японию, где представители министерства обороны и безопасности вступили в острую словесную конфронтацию со всё более напористым Китаем. Чтобы сохранить некое подобие баланса в регионе, Япония придерживается трёхаспектной стратегии. Во-первых, в последние годы она постепенно увеличивала свои расходы на оборону. Также Япония стремится углубить свой военно-политический союз с Соединёнными Штатами. И, наконец, Япония перестраивает свои отношения в области безопасности с другими партнёрами в регионе, особенно с Австралией, Индией, Филиппинами, Сингапуром и Вьетнамом. В настоящее время Токио включает эти кардинальные изменения в новую стратегию национальной безопасности, которая будет опубликована к концу года.

Автор статьи отмечает, что Германия и Япония не могут больше быть уверенными в том, что они могут полагаться на Соединённые Штаты в вопросах своей безопасности. Согласно одному недавнему опросу, 56% респондентов из Германии считают, что через десять лет Китай станет более сильной державой, чем Соединённые Штаты. 53% сказали, что американцам нельзя доверять после того, как в 2016 году они избрали президентом Дональда Трампа. А 60% заявили, что Германия не может всегда рассчитывать на защиту Соединёнными Штатами и поэтому должна инвестировать большие средства в европейскую оборону. Эти опасения разделяют даже наиболее атлантистски настроенные элиты. Как считает Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США, «немцам повезло, что в Белом доме сейчас находится Байден, но Германии нужен план Б на случай, если в американской политике произойдут большие изменения». Он считает, что Германии следует изучить возможность ядерных гарантий от Франции, что было бы немыслимо ещё несколько месяцев назад.

Сомнения в американской мощи и надёжности в Японии высказываются менее открыто, однако, согласно апрельскому опросу, почти две трети японцев поддерживают укрепление обороноспособности Японии, а большинство согласны с предложением тратить на оборону 2% ВВП. Кен Дзимбо, специалист по безопасности из Университета Кэйо, считает, что после бурных лет правления Трампа многие японские стратеги полагают, что стране необходимо больше инвестировать в свою собственную оборону и «диверсифицировать свои военные возможности, в том числе и за пределами военного союза с Соединёнными Штатами».

Большая напористость Германии и Японии, вероятно, будет идти рука об руку с ослаблением международных позиций США и уменьшением относительной экономической и военной мощи Америки в долгосрочной перспективе, и эта тенденция вряд ли изменится после конфликта на Украине. Соединённые Штаты будут вынуждены сосредоточить свои ограниченные ресурсы на решении проблем, исходящих от Китая.

«В Европе сокращение присутствия США может привести к большему суверенитету, как только европейцы наконец осознают, что ситуация на Украине не остановит долгосрочный поворот Вашингтона в сторону Азии. В то же время Азия, скорее всего, станет более европейской. Соединённые Штаты сохранят своё внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, но их экономический и военный вес уменьшится по сравнению с Китаем. В результате Токио и другие региональные державы, вероятно, укрепят свои связи с Соединёнными Штатами, но при этом продолжат диверсифицировать свои традиционные союзы с Вашингтоном за счёт расширения партнёрства с другими странами региона», — пишет Марк Леонард.

Как заключает автор материала, администрация Байдена надеется, что конфликт на Украине укрепит глобальный альянс демократий, отбросив назад и Россию, и Китай. Однако по мере того, как Германия и Япония становятся всё более могущественными и всё более вовлечёнными в соответствующие региональные системы безопасности, они, вероятно, станут более напористыми в выработке и реализации своих собственных повесток дня.