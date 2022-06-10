Washington Post: новое исследование ВОЗ не смогло исключить лабораторную утечку коронавируса

Группа экспертов, сформированная Всемирной организацией здравоохранения, выпустила предварительный доклад о происхождении SARS-CoV-2. Авторы отчёта признали, что имеющиеся данные указывают на естественное распространение вируса. Вместе с тем они заявили, что теория об искусственном происхождении заболевания нуждается в «дальнейших исследованиях», сообщает The Washington Post.

Теория, согласно которой коронавирус мог иметь лабораторное происхождение, нуждается в «дальнейших исследованиях». С таким заявлением выступила Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), сформированная ВОЗ для лучшего понимания причин пандемии, сообщает The Washington Post.

По словам издания, в своём докладе эксперты признали, что не получили никаких новых данных, которые позволили бы лучше оценить версию о возможной утечке из лаборатории. При этом члены группы из Бразилии, Китая и России выступили против призывов к дальнейшему расследованию этой теории.

Авторы отчёта также отметили, что имеющаяся информация свидетельствуют о зоонозном происхождении SARS-CoV-2. Иными словами, он распространялся в естественных условиях. Тем не менее исследователям не удалось идентифицировать ни животное, от которого заболевание передалось человеку, ни место, где произошло заражение.

«К настоящему моменту самые убедительные доказательства по-прежнему связаны с зоонозной передачей, — заявила журналистам председатель SAGO вирусолог из Университета Претории в Южной Африке Мариетджи Вентер. — Однако прошлые вирусы, которые были идентифицированы у летучих мышей, определенно недостаточно близки к тому, чтобы быть вирусом, распространившимся на людей».

Представители ВОЗ подчеркнули, что отчёт содержит только предварительные выводы группы. SAGO не проводила собственных исследований, а вместо этого проанализировала существующую информацию. Команда, собранная ещё в прошлом году, должна не только помочь в расследовании истоков коронавируса, но и создать основу для понимания происхождения будущих эпидемий. Ожидается, что её работа продлится несколько лет.

«Это только начало», — заявила журналистам эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове. Она пояснила, что эксперты «добились заметного прогресса, но четко обозначили, что предстоит ещё много работы».

Тем не менее, отчёт SAGO может вдохнуть новую жизнь в спор о том, откуда на самом деле взялась пандемия коронавируса. В то время как многие ученые поддерживают теорию зоонозного распространения, «лабораторная версия» получила заметную поддержку со стороны ряда экспертов, в том числе некоторых официальных лиц США, обращает внимание The Washington Post.

Пекин отрицает идею о том, что коронавирус мог «сбежать» из Уханьского института вирусологии или другого НИИ в китайском городе, где в конце 2019 года впервые был зарегистрирован COVID-19. Более того, власти Поднебесной продвигали «не имеющие научных оснований безумные теории» о том, что заболевание возникло в США или попало в КНР вместе с замороженной рыбой, подчёркивает издание.

По словам Ван Керхове, отчёт SAGO был призван оценить происхождение пандемии с научной точки зрения. «Мы не питаем иллюзий, что сможем остаться в стороне от политики, но мы сделаем всё возможное, чтобы сосредоточиться на том, что нужно сделать», — добавила она.

Более года назад совместная группа ВОЗ и Китая отправилась в Ухань и выпустила собственный отчёт. В нём теория утечки из лаборатории исключалась как «крайне маловероятная». В качестве наиболее очевидного происхождения вируса указывалось зоонозное распространение, но доказательство того, как он передался людям, найти не удалось.

Эти выводы подверглись широкой критике. Датский специалист по продуктам питания Питер Бен Эмбарек, который входил в группу, позже заявлял, что китайские исследователи вообще выступали против включения «лабораторной теории» в отчёт, напоминает The Washington Post.

По мнению издания, новое исследование также «пострадало» от аналогичных ограничений, что и прошлый совместный доклад ВОЗ и Китая. В частности, SAGO не удалось добиться полноценного сотрудничества от официального Пекина.

Вентер заявила, что представители КНР помогали международной группе, но многие вопросы оказались нерешёнными. В том числе эксперты не смогли лучше изучить рынок морепродуктов в Ухане, который, по мнению главы SAGO, мог усилить раннюю вспышку коронавируса, заключает The Washington Post.