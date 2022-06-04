Hill: в США обнаружили уже 20 случаев оспы обезьян

В США зафиксировали уже 20 случаев заболевания человека оспой обезьян. Как сообщает The Hill, затронуты 11 штатов. И хотя врачи отмечают, что обнаруженный штамм легче других, они всё же призывают сохранять бдительность.
За последнюю неделю число случаев заражения оспой обезьян в США выросло вдвое и достигло 20, пишет The Hill. Затронуты 11 штатов, в том числе Чикаго, Филадельфия, Лос-Анжелес, Джорджия.
Но американские власти настаивают, что угроза для населения остаётся низкой, а сам выявленный штамм вызывает более лёгкое течение болезни. И всё же врачи призывают не терять бдительности, поскольку заболевание болезненное и оставляет на коже рубцы.
Сообщается, что большинство случаев передачи вируса случилось у мужчин, имевших гомосексуальный половой контакт. Но есть и случай у женщины, которая ездила в Западную Африку. Сейчас американские власти уделяют наиболеьшее внимание тому, чтобы изолировать отдельные случаи, выявить тех, кто имел контакт с заражёнными, и предоставить им вакцину.
Пока в США не сообщали ни об одной смерти из-за этого заболевания. Но власти передали в местные органы 1200 доз вакцины, а также 100 пакетов медикаментов для лечения заболевших, пишет The Hill.
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