Hill Оригинал

Hill: в США обнаружили уже 20 случаев оспы обезьян

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В США зафиксировали уже 20 случаев заболевания человека оспой обезьян. Как сообщает The Hill, затронуты 11 штатов. И хотя врачи отмечают, что обнаруженный штамм легче других, они всё же призывают сохранять бдительность.
Hill: в США обнаружили уже 20 случаев оспы обезьян
AP
За последнюю неделю число случаев заражения оспой обезьян в США выросло вдвое и достигло 20, пишет The Hill. Затронуты 11 штатов, в том числе Чикаго, Филадельфия, Лос-Анжелес, Джорджия.
 
Но американские власти настаивают, что угроза для населения остаётся низкой, а сам выявленный штамм вызывает более лёгкое течение болезни. И всё же врачи призывают не терять бдительности, поскольку заболевание болезненное и оставляет на коже рубцы.
 
Сообщается, что большинство случаев передачи вируса случилось у мужчин, имевших гомосексуальный половой контакт. Но есть и случай у женщины, которая ездила в Западную Африку. Сейчас американские власти уделяют наиболеьшее внимание тому, чтобы изолировать отдельные случаи, выявить тех, кто имел контакт с заражёнными, и предоставить им вакцину.

Пока в США не сообщали ни об одной смерти из-за этого заболевания. Но власти передали в местные органы 1200 доз вакцины, а также 100 пакетов медикаментов для лечения заболевших, пишет The Hill. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
болезнь здоровье обезьяна США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров