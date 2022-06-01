Sky News: миллионам британских семей грозят веерные отключения энергии этой зимой

В случае усугубления энергетического кризиса 6 млн семей в Великобритании столкнутся с веерными отключениями энергии, сообщает Sky News. Впрочем, в Министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны призвали британцев не беспокоиться, так как правительство готовится «к любому сценарию».

Веерные отключения энергии могут затронуть около 6 млн британских домохозяйств этой зимой в случае дальнейшего усугубления кризиса на европейском энергетическом рынке, сообщает Sky News.

Британское правительство предупредили, что при наихудшем варианте развития событий в стране могут ввести ограничения на использование газа в промышленности, в том числе на газовых электростанциях. Это, в свою очередь, приведёт к нехватке электроэнергии, в связи с чем в 6 млн домов придётся нормировать подачу энергии в часы пиковой нагрузки утром и вечером. Веерные отключения могут продлиться более месяца.

Как отмечает телеканал, подобная ситуация может возникнуть, если конфликт на Украине продолжится и Европа столкнётся с дефицитом газа. При этом наихудший сценарий, который рассматривает правительство Великобритании, предполагает полное прекращение поставок российского газа в ЕС.

По словам представителя Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, у страны «нет проблем с поставками газа или электричества и правительство полностью готово к любому сценарию, даже к экстремальному и маловероятному».

«Благодаря масштабным инвестициям в возобновляемые источники энергии в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов за последнее десятилетие, у нас одна из самых надёжных и разнообразных энергетических систем в мире, и, в отличие от Европы, мы не зависим от российского импорта энергии», — уверяют в ведомстве.

Кроме того, глава министерства Кваси Квартенг отправил запросы владельцам трёх ещё оставшихся в Великобритании угольных электростанций — Drax, Ratcliffe и West Burton — с просьбой не закрывать их. Как напоминает Sky News, ранее предполагалось закрыть эти электростанции в сентябре этого года в соответствии с планами по поэтапному отказу от использования угля к 2024 году для сокращения выбросов в атмосферу.



«Несмотря на отсутствие дефицита поставок, нам может потребоваться задействовать оставшиеся угольные электростанции для обеспечения дополнительной резервной электроэнергии предстоящей зимой, если это будет необходимо», — заявил представитель министерства, пожелавший остаться анонимным.

Впрочем, политик подтвердил «твёрдое» намерение Лондона прекратить использование угольной энергии к октябрю 2024 года.