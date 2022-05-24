MSNBC: для американских медиков и больниц пандемия до сих пор остаётся тяжёлым испытанием

В США рост числа госпитализаций наблюдается почти во всех штатах, заявил в интервью MSNBC журналист The Atlantic Эд Юн. При этом он отмечает, что несмотря на якобы затишья, возникавшие ранее в плане заболеваний COVID-19, для больниц и медперсонала эта пандемия с момента её начала и до сих пор остаётся тяжёлым бременем.

ЭД ЮН, журналист The Atlantic: Количество госпитализаций растёт почти во всех штатах. При этом многие люди этого не ощущают отчасти потому, что эти показатели гораздо ниже, чем во время вспышки «омикрона». Но вот в чём дело: волна «омикрона» была настолько серьёзной, что мы не можем использовать её в качестве базового показателя кризиса. Тогда люди умирали в приёмных покоях, поскольку в течение нескольких часов, а иногда и дней их не могли осмотреть. Это не ориентир, по которому мы оцениваем кризисы.



То, через что мы сейчас проходим, по словам одного врача, с которым я разговаривал, было бы бедствием по любому другому рассматриваемому нами базовому критерию, за исключением предыдущего. Мы в плохом состоянии, и, как я сказал в той статье, больничная система не может этого выдержать. Существовал такой миф, что если мы сможем предотвратить очередной рост показателей, то всё будет хорошо. Но даже в этом якобы затишье система ещё только приходила в себя от событий последних двух лет, от потери большого количества медперсонала, от выгорания и истощения, с которыми столкнулись эти медработники. Кризис никогда не уходил, и то, что у нас сейчас вновь наблюдается рост госпитализаций, глубоко тревожно.



Вы коснулись темы недостаточной укомплектованности персоналом, которая, конечно же, остаётся серьёзной проблемой. Как имеющимся медработникам приходится компенсировать нехватку персонала?



ЭД ЮН: Их просят брать больше смен, либо более длительные смены. Им приходится заботиться о большем количестве пациентов. На их плечах лежит огромное бремя, и иногда люди, думаю, этого не ценят. Дело в нехватке не только персонала, но и знаний. Многие медработники-ветераны ушли, а это означает, что в целом опыт в американских больницах на более низком уровне, поэтому более молодым и неопытным медработникам приходится делать вещи за пределами их профессиональных навыков, и им приходится обучать следующее поколение также неопытных работников.



Иногда пациентов очень непросто выпустить из больницы. В тех местах, где осуществляется длительный уход за больными, также наблюдается нехватка персонала, а это означает, что они не могут принять новых пациентов. В результате иногда выходит так, что люди сидят на кроватях, занимают места в больницах, несмотря на тот факт, что их, очевидно, можно куда-нибудь перевести. А затем оставшийся медперсонал, который не бросил свою работу, также сталкивается с большим объёмом пациентов, которые больны серьёзнее, чем раньше, поскольку из-за предыдущих больных их лечение откладывалось. И медикам в плане лечения приходится навёрстывать упущенное.



Кроме того, они всё ещё пытаются справиться с проблемами в их цепочках поставок. Проблем у медиков множество. И это способствует усилению у них ощущения моральной травмы, когда они знают, что они должны делать в рамках своей работы, и они, согласно своему предназначению, хотят это делать, но не могут. Они не могут обеспечить лечение пациентам, которых они хотят лечить. Из-за этого у ещё большего числа людей появляется желание уйти с работы. И так цикл продолжается.



Дата публикации 22 мая 2022 года.