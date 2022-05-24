BFM TV: Детский фонд ООН обвинил богатые страны в создании опасных жизненных условий для детей всего мира

Богатые страны не только не могут обеспечить своих детей здоровыми условиями жизни, но и разрушают их для подрастающих поколений в других странах, пишет BFM TV со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Согласно исследованию 39 стран Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития, ни одна из них не предоставляет благоприятную среду для развития детей согласно различным экологическим критериям.

Во вторник исследовательский центр ЮНИСЕФ «Инноченти» опубликовал доклад, согласно которому стало известно, что богатые страны создают опасные условия жизни для детей всего мира, сообщает BFM TV. Учёные призывают сократить производство мусора, а также уменьшить загрязнение атмосферы и воды.

Как рассказывает издание, исследовательский центр проанализировал показатели 39 стран, входящих в ЕС и Организацию экономического сотрудничества и развития, по различным критериям: использование пестицидов, сырость в домах, загрязнение свинцом, доступ к свету, количество мусора и так далее. Выяснилось, что ни одна из изученных стран не обеспечивает детям здоровую среду для развития. Лучшие результаты продемонстрировали Испания, Ирландия и Португалия.

Австралия, Бельгия, Канада и США не гарантируют детям, живущим на их территории, благоприятные условия для жизни, приводит итоги исследования информационный сайт. При этом наименее богатые страны в Латинской Америке и Европе в меньшей степени влияют на общее положение дел по этому вопросу. «Большая часть богатых стран не только не может предоставить своим детям здоровые условия жизни, но и, хуже того, способствует их разрушению для детей в других странах мира», — осудила такой подход в официальном заявлении директор центра «Инноченти» Гунилла Олссон.

В докладе приводятся данные о том, что в 39 изученных странах у более чем 20 млн детей наблюдается повышенный уровень содержания свинца в крови, отмечает французский сайт. Финляндия, Исландия и Норвегия возглавляют список стран, обеспечивающих здоровую среду для своего подрастающего поколения, и в то же время занимают последние места по наносимому планете ущербу в результате атмосферных выбросов, объёма электронного мусора или уровня потребления ресурсов.

В Исландии, Латвии, Португалии и Соединённом Королевстве каждый пятый ребёнок сталкивается с сыростью и плесенью у себя дома, в то время как на Кипре, в Венгрии и Турции в такой ситуации оказывается каждый четвёртый ребёнок. Кроме того, в докладе указывается, что множество детей вдыхают загрязнённый воздух как на улице, так и в помещении, особенно в Мексике. Наоборот, чистым воздухом дышат дети в Финляндии и Японии. При этом в Бельгии, Израиле, Нидерландах, Польше, Чехии и Швейцарии свыше 8% детей сталкиваются с повышенным уровнем загрязнения пестицидами, приводит данные ЮНИСЕФ BFM TV.