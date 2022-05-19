Le Monde: выдворение французских дипломатов из России — символ тупика на переговорах

Россия решила выдворить европейских дипломатов в ответ на такой же шаг со стороны ряда западных государств. При этом из многих стран Франция старается сохранить канал коммуникации с Москвой, но переговоры пока находятся в тупике, пишет Le Monde.

«Этот ответ ожидали, — пишет Le Monde о решении России выдворить десятки европейских дипломатов. — Вот только он занял несколько больше времени, чем обычно, что, возможно, говорит о некоторой перегрузке российской дипломатии в контексте «спецоперации» на Украине».



Дипломатов европейских стран по очереди вызывали на Смоленскую площадь, чтобы сообщить им о количестве сокращений в их диппредставительствах: 34 человека у Франции, 27 — у Испании, 24 — у Италии. В каждом случае эта цифра чуть меньше, чем количество российских дипломатов, которых выдворили из данной европейской страны в начале апреля. Например, из Франции попросили уехать 41 российского дипломата, которых обвинили в шпионаже.



Власти Франции выразили протест против того, что Россия выгоняет французских дипломатов «без какого-либо легитимного основания». Франция, как и другие европейские страны, настаивает, что её дипломаты работают в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях. В свою очередь, и Москва критиковала Париж за выдворение своих дипломатов, называла это решение «провокационным и необоснованным».



Российских дипломатов выслали многие европейские страны: Германия, Словения, Австрия, Польша, Греция, Хорватия. Всего под санкции такого рода попали более 300 россиян. Москва обещала дать свой ответ по каждому случаю.



Как отмечает автор статьи, вероятно, будет нарушена стабильность работы французского посольства в Москве, хотя у дипломатов и было время, чтобы подготовиться. Так, под нынешние санкции попала почти треть сотрудников французского посольства. У них теперь есть две недели, чтобы уехать из России. Чуть позже может пойти и вторая волна выдворений.



Москва назвала, кто конкретно должен уехать, и больше всего пострадает экономический отдел, пишет автор статьи. Например, покинуть Россию должен атташе, который занимается авиационными вопросами, но те, кто занимается космическим сотрудничеством и обороной, остаются.



Как отмечает автор статьи, этот выбор отвечает особенностям момента: с одной стороны, между Москвой и Парижем всё ещё не утрачен диалог; а с другой — уход западных компаний с российского рынка раздражает Кремль, тем более что ему казалось, что французы больше своих коллег из других стран хотели бы остаться.



И на Донбассе тем временем продолжается спецоперация, при этом дипломатия не приносит свои плоды. Как отмечает автор статьи, Макрон и Шольц стали уже не так рьяно вести переговоры, поскольку тупик кажется непреодолимым.



«На данный момент говорит явно оружие», — пишет автор статьи. Запад и США во главе значительно увеличили поставки тяжёлых вооружений украинским властям. Франция тоже поддерживает этот подход, хотя она и старается сохранить канал коммуникации с Москвой, рассчитывая на то, что впереди будет возможность провести полноценные переговоры с Россией.



Пока же, по словам автора статьи, Путин не готов общаться с кем-либо, поскольку он считает, что Мариуполь нужно взять, какой бы ни была цена. Тем более что обещанная изоляция России разбивается о нейтралитет ряда развивающихся стран, и среди них не только Китай и Индия, пишет Le Monde.