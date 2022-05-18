NTD: суд обязал индийскую пару завести внуков для родителей

Супружеская пара из Индии подала в суд на сына и невестку за то, что они не подарили им внуков. Как передаёт NTD, родители говорят, что всю жизнь заботились о сыне, отдавая всё, что имели. Теперь, согласно решению суда, сын и невестка истцов должны в течение года завести ребёнка. В противном случае им придётся заплатить 645 тысяч долларов в качестве компенсации.
Жизнь без внуков показалась слишком горькой этой супружеской паре из Индии. Поэтому муж и жена подали в суд на сына и невестку. Те женаты уже шесть лет, но детей так и не завели. Родители говорят, что всю жизнь заботились о сыне, отдавая всё, что имели.
АРВИН КУМАР, адвокат:Они также заплатили 45 тысяч долларов, чтобы он выучился на пилота. Они тратили деньги на содержание и образование сына с самого его рождения.
Впрочем, молодые уже живут раздельно. Сын — в штате Ассам. Невестка — в Уттар-Прадеш.
Родители мужчины рассказывают, что едва сводят концы с концами. Каждый месяц выплачивают кредит, который пришлось брать на строительство дома.
САНДЖИВ ПРАСАД, истец:Но самая большая беда в том, что у нас нет внука. Нянчить внуков — мечта каждых дедушки и бабушки.
Теперь, согласно решению суда, сын и невестка истцов должны в течение года завести ребёнка. В противном случае им придётся заплатить 645 тысяч долларов в качестве компенсации.
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