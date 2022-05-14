Sky News: Лондон планирует сократить больше 90 тыс. госслужащих

Глава британского правительства Борис Джонсон велел своим министрам подготовить планы по доведению численности персонала их ведомств до уровня 2016 года, передаёт Sky News. По информации канала, такой шаг предполагает сокращение более 90 тыс. правительственных работников, что должно будет сэкономить британской казне 3,5 млрд фунтов в год.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выездного заседания правительства, состоявшегося в четверг в городе Сток-он-Трент, поручил министрам своего кабинета в течение месяца составить планы сокращения штатов своих ведомств до уровня 2016 года, сообщает Sky News.

Как отмечается в материале на сайте канала, такое сокращение затронет примерно пятую часть работников министерств, общая численность которых на данный момент составляет около 475 тыс. человек. В правительстве уже подсчитали, что этот шаг сэкономит казне около 3,5 млрд фунтов в год.

Комментируя инициативу Джонсона, министр по возможностям брексита и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг заявил в интервью Sky News, что правительство лишь пытается «вернуться к норме», так как оно было вынуждено набрать дополнительный персонал «под конкретные задачи», возникавшие сначала в процессе выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, а затем в связи с пандемией корнавируса. При этом чиновник подчеркнул, что не считает сокращение возвращением к политике жёсткой экономии, которой придерживалось британское правительство после финансового кризиса 2007-2008 годов, поскольку теперь правительство «лишь возвращается к тому уровню эффективности, на котором мы находились в 2016 году».

По словам Рис-Могга, самый простой способ довести численность персонала до целевых показателей — это приостановить набор новых сотрудников, поскольку каждый год с госслужбы уходят до 38 тыс. человек. Кроме того, отдельные ведомства смогут сократить штат за счёт более широкого внедрения автоматизации и технологий, сообщил министр.

По данным Sky News, на свой утренний брифинг с журналистами Рис-Могг прибыл в сопровождении целой группы советников. Когда министру указали на это и задали вопрос, действительно ли ему необходимо присутствие такого количества людей, он ответил: «Они не все работают непосредственно на меня. Они находятся в подчинении секретариата кабинета министров, и лишь двое из них — мои специальные советники».

Как подчёркивается в материале Sky, Борис Джонсон сталкивается со всё более сильным общественным давлением в связи с кризисом стоимости жизни: инфляция в стране подскочила до рекордного за последние три десятилетия уровня, и соратники премьера по Консервативной партии требуют от него сократить налоги, тогда как лейбористы обвиняют его в полном отсутствии идей.

Вести о возможном сокращении штатов вызвали гневную реакцию у профсоюзов госслужащих, которые и так в последнее время конфликтуют с правительством из-за того, что оно пытается вернуть работников, перешедших в ходе пандемии на «удалёнку», обратно в офисы, пишет сайт Sky. В частности, генеральный секретарь Союза должностных лиц и государственных служащих FDA Дейв Пенман заявил, что для того, чтобы довести штаты до уровня 2016 года, правительство придётся принимать сложные решения о том, какие конкретно ведомства будут сокращены — а если чёткого плана по этому поводу не будет, инициатива окажется либо очередным трюком для отвлечения внимания прессы, либо же «безрассудным и беспощадным» разносом правительственных учреждений «без оглядки на последствия».