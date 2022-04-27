Гражданское население в Буче погибло не от рук российских военных, а в результате обстрела украинской артиллерии, сообщает Compact. Об этом свидетельствуют украинские протоколы вскрытия трупов, в которых были найдены осколки от артиллерийских снарядов, а также свидетельские показания местных жителей, которые рассказывают об обстрелах города 25 и 26 марта, когда армия России всё ещё была в нём, объясняет автор статьи Юрген Эльзессер.
В 1999 году непосредственным поводом для вмешательства НАТО в косовскую войну стал инцидент в Рачаке, напоминает Compact. Кадры якобы казнённых югославскими полицейскими «албанских крестьян» облетели весь мир. Однако позже опубликованные протоколы вскрытия показали, что они погибли в бою с оружием в руках, но было уже поздно, так как нападение НАТО началось, объясняет автор статьи Юрген Эльзессер.
Сейчас «лживая западная пресса» распространяет схожие кадры из украинского города Буча. Но есть шанс, что правда вскроется быстрее. Обман о расстреле мирных жителей российскими военными в очередной раз посыпался из-за статьи, опубликованной в The Guardian. В ней украинский судмедэксперт Владислав Пировский рассказывает о результатах вскрытия трупов, большинство из которых найдены к северу от Киева в регионе между Бучей и Ирпенем.
«Мы обнаружили несколько действительно тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин», — сказал эксперт. Это свидетельствует о том, что люди погибли в результате артиллерийского обстрела, так как такие предметы находятся в артиллерийских снарядах. После публикации материала в The Guardian немецкие СМИ поспешили обвинить в обстрелах российскую сторону, но этой версии противоречат свидетельские показания одной из жительниц Бучи Светланы Чмут, которые она дала The Washington Post.
Она и её муж рассказали американской газете, что утром 25 и 26 марта они обнаружили у себя во дворе большое количество снарядов после ночного обстрела. Но в это время российские войска всё ещё находились в Буче, так что получается, что по городу била украинская артиллерия. Русские же ушли только 30 марта, подчёркивает Эльзессер.
Правозащитник Иван Мельников прокомментировал RT сообщение об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв дали старт традиционной акции «Георгиевская ленточка». В этом году акция пройдёт не только в России, но и в Казахстане, Азербайджане, ДНР, ЛНР, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе. В 30 странах её проведут онлайн.
Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили, что анализ полученных Россией документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине. Среди этих лиц есть и представители Пентагона, сообщил СК.
Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина прокомментировала RT сообщение об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции к олимпийской чемпионке Веронике Степановой за её слова о сильной России на встрече с Владимиром Путиным.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT сообщения об обмене американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России пройдёт в обозначенные даты, проблемы с работой оборудования и наличием расходных материалов в регионах отсутствуют.
Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал работу судейской бригады во главе с Виталием Матютиным в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (1:4).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение МИД России о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о том, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития, инфляция в России в текущему году составит 20,7%.
Российское Министерство иностранных дел сообщило, что в результате длительного переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном состоялся обмен Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского, на заключённого в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко.