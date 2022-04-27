Гражданское население в Буче погибло не от рук российских военных, а в результате обстрела украинской артиллерии, сообщает Compact. Об этом свидетельствуют украинские протоколы вскрытия трупов, в которых были найдены осколки от артиллерийских снарядов, а также свидетельские показания местных жителей, которые рассказывают об обстрелах города 25 и 26 марта, когда армия России всё ещё была в нём, объясняет автор статьи Юрген Эльзессер.

В 1999 году непосредственным поводом для вмешательства НАТО в косовскую войну стал инцидент в Рачаке, напоминает Compact. Кадры якобы казнённых югославскими полицейскими «албанских крестьян» облетели весь мир. Однако позже опубликованные протоколы вскрытия показали, что они погибли в бою с оружием в руках, но было уже поздно, так как нападение НАТО началось, объясняет автор статьи Юрген Эльзессер.

Сейчас «лживая западная пресса» распространяет схожие кадры из украинского города Буча. Но есть шанс, что правда вскроется быстрее. Обман о расстреле мирных жителей российскими военными в очередной раз посыпался из-за статьи, опубликованной в The Guardian. В ней украинский судмедэксперт Владислав Пировский рассказывает о результатах вскрытия трупов, большинство из которых найдены к северу от Киева в регионе между Бучей и Ирпенем.

«Мы обнаружили несколько действительно тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин», — сказал эксперт. Это свидетельствует о том, что люди погибли в результате артиллерийского обстрела, так как такие предметы находятся в артиллерийских снарядах. После публикации материала в The Guardian немецкие СМИ поспешили обвинить в обстрелах российскую сторону, но этой версии противоречат свидетельские показания одной из жительниц Бучи Светланы Чмут, которые она дала The Washington Post.

Она и её муж рассказали американской газете, что утром 25 и 26 марта они обнаружили у себя во дворе большое количество снарядов после ночного обстрела. Но в это время российские войска всё ещё находились в Буче, так что получается, что по городу била украинская артиллерия. Русские же ушли только 30 марта, подчёркивает Эльзессер.