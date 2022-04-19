Deutsche Wirtschafts Nachrichten: немцы перестают откладывать деньги и проедают накопления

Из-за роста цен и инфляции немцы стали меньше копить и активнее тратят свои сбережения, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос социологического института Ipsos. Сильнее всего граждане ФРГ ощущают на себе повышение стоимости энергии, а также товаров ежедневного потребления. 43% респондентов заявили, что их финансовое положение ухудшилось, 47% беспокоятся за своё будущее, а 20% не могут спать по ночам из-за проблем с деньгами.
На фоне высокой инфляции всё больше немцев перестают копить деньги, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 22% граждан ФРГ стали откладывать меньше средств или же вообще перестали это делать, о чём свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом Ipsos. При этом из-за роста цен почти 10% начали тратить свои сбережения.
Сильнее всего от происходящего пострадали немцы в возрасте от 25 до 34 лет, так как они уже живут в собственных домах, но зарабатывают меньше чем те, кто их старше. Представители этой группы граждан в среднем всё реже откладывают деньги и инвестируют, а также берут больше кредитов и ограничивают выплаты по уже существующим.
В марте 2022 в Германии наблюдался рекордный с 1981 года рост потребительских цен, отмечает издание. Сильнее всего немцы ощущают на себе увеличение стоимости энергии. 86% опрошенных сообщают о среднем или же сильном повышении расходов на жильё. Никаких изменений не заметили только 12%. При этом каждый третий в целях экономии пытается реже использовать телевизор и бытовую технику. 44% уменьшили мощность своих обогревателей, а около 3% вообще их полностью отключили.
При покупке товаров ежедневного потребления граждане ФРГ всё чаще пользуются скидками, о чём рассказало 84% респондентов, или отдают предпочтение более дешёвым маркам. Почти четверть пытается ограничить себя в их потреблении. 43% немцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось. 47% беспокоятся за своё будущее, а 20% не могут спать по ночам из-за проблем с деньгами.
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