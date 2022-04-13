Американский политолог: США лицемерят по поводу суверенных стран, которые сами могут выбирать свой путь

США явно лицемерят, когда выступают за «порядок, основанный на правилах» и якобы не признают никаких «сфер влияния», пишет в статье для Washington Post американский политолог и журналист Катрина ванден Хювел. По её словам Америка сама устанавливает эти «правила» и сама же вольна их не соблюдать, так что речи по поводу суверенных стран и их права самим выбирать свой путь — пусть и благородные, но абсолютно пустые.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс недавно заявил, что российская спецоперация на Украине «во многом больше России и больше Украины». «На карту поставлены принципы… Суверенное право каждой страны самой выстраивать свою внешнюю политику, самой решать, с кем заключать союзы и партнёрские отношения, и самой определять своё будущее». А госсекретарь Энтони Блинкен в прошлом году говорил, что США не признают никаких «сфер влияния». По его мнению, само это понятие «должно было уйти в прошлое после Второй мировой».

Как пишет в статье для The Washington Post американский политолог и журналист Катрина ванден Хювел, эти речи благородные, но пустые — хотя бы потому, что к Западному полушарию они явно неприменимы. Хорошим примером этого является Куба, которая уже 60 лет живёт под гнётом эмбарго.

«Кубинцам до сих пор аплодируют в развивающемся мире (да и развитом тоже) за гуманитарную деятельность и медицинскую помощь при стихийных бедствиях. США и Куба сотрудничают в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. И всё равно эмбарго продолжается, а кубинский народ будет страдать до тех пор, пока не избавится от правительства, которое не одобряет Америка. Вот вам и «свободный выбор», — пишет автор материала.

По её мнению, Куба в этом далеко не одинока. США ввели жёсткие санкции против Венесуэлы и Никарагуа за поддержку режимов, которые не по душе Вашингтону. Даже недавние санкции против России, говорит директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности Хуан Себастьян Гонсалес, разрабатывались с тем, чтобы косвенно ударить и по странам с экономическими связями с Москвой.

«Так что под давлением окажутся Венесуэла, Никарагуа и Куба», — добавил он.

Кроме того, американские внешнеполитические элиты забили тревогу из-за растущего присутствия Китая в Западном полушарии. На сегодняшний день Китай — главный торговый партнёр Латинской Америки, а также ведущий источник прямых инвестиций и финансирования. Пекину нужен безопасный доступ к потребительскому экспорту, поэтому он оказал региону помощь после финансового кризиса 2008 года. Его инвестиции создали рабочие места и смягчили нищету. Во время пандемии китайцы спешно забросили в регион вакцины и заручились спросом на свою продукцию.

Всё это вызывает опасения, что Китай поддержит правительства от Аргентины до Венесуэлы, которые на Западе принято считать «популистскими». И стратеги уже прикидывают, как реагировать на китайскую торговую угрозу, инвестиции и финансирование. Профессор Института стратегических исследований Военного училища Сухопутных войск США Эван Эллис написал для Центра стратегических и международных исследований доклад под названием «Как подготовиться к ухудшению стратегической среды Латинской Америки и Карибского бассейна». В нём он сетует, что США не смогут соперничать с Китаем за инвестиции и помощь региону — не хватит ресурсов.

Чтобы компенсировать их нехватку, Эллис приводит доводы в пользу агрессивного наращивания в регионе американской военной мощи. Кроме того, он ратует за пропагандистскую кампанию, чтобы дискредитировать дружественные Китаю правительства, и поддержку «сопротивления» китайскому, российскому и иранскому влиянию, а всех несогласных с этим, разумеется, ждут санкции. Примечательно, пишет автор статьи, что принцип, что страны сами вольны выбирать свой курс, профессор почему-то не упомянул.

Как заключает автор The Washington Post, сегодня в Западном полушарии «притяжение» исходит не от слабеющих США, а от поднимающегося Китая, который предлагает рынки, деньги, инвестиции и даже модель управления. Но если американские спецслужбы добьются своего, то США не позволят соседям выбирать свой путь.

«Они будут насаждать пропаганду, поддерживать продажные элиты и грозить санкциями всем, кто не соответствует «модели», которая раз за разом терпит неудачу по всему полушарию. В международных отношениях много лицемерия. Русские и китайцы, например, то и дело взывают к международному праву, хотя сами запросто его попирают, когда считают необходимым. США отстаивают «порядок, основанный на правилах», при котором правила устанавливаем мы сами и вольны их не соблюдать. Принцип уважения суверенных стран и их права самим выбирать свой путь — это хорошо. Только вот наши соседи по полушарию хотели бы, чтобы наши слова не расходились с делом», — подводит итог автор статьи.