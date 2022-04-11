Украинский конфликт показал, что США посредством обострения противоречий изо всех сил стараются укрепить своё доминирование в регионе. Как пишет People's Daily, после Второй мировой войны США и страны НАТО использовали методы прямого и косвенного вмешательства, что привело к непрекращающейся нестабильности. Всё это свидетельствует о том, что Америка по праву может считаться зачинщиком беспорядка в мире.

С того времени, как разгорелся конфликт между Россией и Украиной, США непрерывно осуществляли поставки оружия Киеву, инициировали санкции против России и неоднократно занимались подстрекательством. Как пишет People's Daily, если США действительно заботятся об украинском народе, то по логике вещей им необходимо изо всех сил способствовать мирному разрешению конфликта, а не заниматься постоянными военными поставками. Но на самом деле за действиями США, «которые безостановочно подливают масла в огонь, скрываются истинное желание и гнусная попытка посредством обострения противоречий изо всех сил укрепить своё доминирование в регионе».

Как продолжает автор материала, обратившись к истории, можно заметить, что США в вопросе наведения военной смуты и извлечения из этого собственной выгоды уже давно являются знатоком своего дела. После провозглашения независимости 4 июля 1776 года, за более чем 240-летнюю историю не было ни разу, чтобы Америка не участвовала в какой-либо войне более 20 лет. Согласно неполным статистическим данным, начиная с окончания Второй мировой войны в 1945 году и вплоть до 2001 года во всём мире на территории 153 стран произошло 248 вооружённых конфликтов, из них 201 был спровоцирован американской стороной, что составляет 81%.

«После Второй мировой войны США и страны НАТО использовали методы прямого и косвенного вмешательства, что привело к непрекращающейся нестабильности во всём мире. В любом конфликте или же столкновении большого и малого масштаба зачастую задействована американская сторона. США по праву могут считаться зачинщиком беспорядка в мире», — заключает автор китайского издания.