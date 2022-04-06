New York Times: отказ от российского газа заставит ЕС бороться за топливо с Азией

Страны ЕС надеются, что поставки сжиженного природного газа помогут им сократить зависимость от Москвы. Однако, по прогнозам аналитиков, подобные поспешные шаги европейских чиновников лишь обострят конкуренцию на мировом рынке энергоносителей, пишет The New York Times.

На фоне украинского конфликта ЕС планирует отказаться от российского газа к началу следующего десятилетия. В течение года организация хочет сократить зависимость от Москвы, которая ранее покрывала 40% потребностей Европы в голубом топливе, на две трети, пишет The New York Times.

«Чем будут замещены эти огромные объёмы российского топлива? Евросоюз делает ставку на сжиженный природный газ», — отмечает издание.

По словам The New York Times, в течение следующего года европейские лидеры хотят получить дополнительные 50 млрд кубометров СПГ, что соответствует примерно половине российского экспорта, от которого они «хотят избавиться». Чиновники также надеются получить больше газа по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана.

Кроме того, власти ЕС рассчитывают сократить потребление газа за счёт наращивания проектов по альтернативной энергетике и призывают граждан экономить на отоплении. Но, по словам аналитиков, Европе будет трудно заменить такое количество газа в короткие сроки.

Спешные действия ЕС «повышают вероятность глобальной битвы за поставки» на энергетическом рынке, который, по мнению экспертов, практически лишён пространства для манёвра. Ведь ведущим потребителем СПГ сейчас является не Европа, а Азия.

Дополнительные объёмы СПГ, которые хочет получить ЕС, увеличат мировой спрос примерно на 10%, что приведёт к «перетягиванию каната» с другими странами. Существует большая вероятность, что цены на газ, достигшие рекордного уровня в последние месяцы, останутся высокими, в результате чего бедственное положение потребителей сохранится, а промышленность продолжит испытывать трудности, подчёркивает издание.

Например, миллионам британцев уже пришлось увеличить траты на электроэнергию на 54%, что в основном было вызвано стремительным ростом оптовых цен на газ. И, судя по поведению бирж, пока нет никаких признаков того, что ситуация будет меняться к лучшему.

«В течение следующих трёх лет конкуренция за СПГ будет чрезвычайно жестокой», — предупреждает эксперт британской фирмы Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо. «Европа и Азия будут тянуть одеяло на себя», чтобы покрыть свои потребности, добавил он.

Ещё до заявлений официальных лиц поставки СПГ стали основным видом экспорта голубого топлива в Европу. Высокие цены на энергоносители, подогреваемые напряжённостью на Украине, «стали благом» для крупнейших мировых экспортёров сжиженного газа — Катара, Австралии и, прежде всего, Соединённых Штатов.

«Эти энергетические богатства дают политическое влияние. Вашингтон предлагает СПГ, чтобы помочь Европе разорвать её энергетические связи с Россией, что является давней целью некоторых американских политиков», — обращает внимание The New York Times.

Администрация Байдена и ЕС договорились, что США будут стремиться к тому, чтобы в этом году экспортировать в блок по крайней мере 15 млрд кубометров газа. Это сопоставимо примерно с 10% российского экспорта.

Вашингтон также рассчитывает, что другие страны, в том числе Япония, откажутся от части своих поставок СПГ в пользу ЕС. Однако со временем США, вероятно, будет всё труднее убедить союзников проявить подобную щедрость, особенно если украинский конфликт затянется, а рынки продолжат сжиматься, заключает The New York Times.