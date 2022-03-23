Fox News: в Польше тысячи американских военных, однако то, чем они занимаются, тщательно скрывается

Пентагон не предоставляет СМИ почти никакой информации о том, чем занимаются переброшенные в Польшу тысячи американских военных, заявил в интервью Fox News независимый журналист Майкл Трейси. По его словам, подобная секретность сама по себе должна вызывать у всех беспокойство.

Мы все были настолько загипнотизированы происходящими на Украине трагедиями, которые появлялись на наших телевизионных экранах, что у нас было недостаточно времени, чтобы повнимательнее взглянуть на то, что происходят у её границ.



Среди прочего случилось следующее: Белый дом отправил тысячи американских военных в Польшу, к (украинской. — ИноТВ) границе. Польша — член НАТО. У неё, разумеется, есть общая граница с Украиной. А несколько недель назад Майкл Трейси, один из последних честных журналистов в нашей стране, решил отправиться туда, чтобы выяснить, что конкретно там происходит.



И когда он прибыл, американский военный на одной из баз заявил ему, что там, цитирую, «медийный блэкаут» по всей военной активности Америки в Польше. Неужто? Почему нам нельзя знать? На это есть веская причина?



Мы обратились в Пентагон. Они сказали нам следующее, цитата: «Мы обеспечиваем освещение в СМИ наших войск, направленных в Европу. Тем не менее мы не привлекаем журналистов, как мы делали в Ираке и Афганистане, и мы не предоставляем СМИ расширенный доступ».



Иными словами: отвалите! У вас нет права знать.



Но Майкл Трейси находится сейчас там, поэтому мы подумали, что нам этим вечером следует с ним пообщаться. Он, разумеется, пишет для платформы Substack. Мы рады его видеть.



Майкл, я просто должен это сказать, чтобы обрисовать ситуацию, — и тут вам не надо ничего отвечать. Вы приходили на эту программу на протяжении как минимум пяти лет, чтобы поговорить о России. Вы, так сказать, всё время следили за этой историей до её логического итога. Что вы наблюдаете в Польше из того, о чём у нас здесь не говорят?



МАЙКЛ ТРЕЙСИ, журналист: Вдумайтесь в то, что Пентагон вам, по всей видимости, сегодня заявил? Они даже не разрешают отобранным журналистам — журналистам, которые были бы настроены на благоприятное восприятие того, что американские военные делают в Польше, — приехать и посмотреть, что представители правительства делают в непосредственной близости к зоне боевых действий. И в конечном итоге они занимаются тем, что напрямую подогревают опосредованную войну против России.



Знаете, прямо на этом канале пару дней назад Бен Сасс, сенатор-республиканец, который, как нам говорят, своего рода умеренный, поскольку он, по-моему, пару лет назад выступал против некоторых формулировок в твитах Дональда Трампа. Так вот он вопил о том, что политика США должна состоять в том, чтобы содействовать украинцам в плане их возможностей убивать русских, цитирую, «убивать русских». В этом и заключается суть опосредованной войны.



И в Польше именно это и происходит — содействие в плане возможностей за счёт огромного числа американских войск, развёрнутых в этой стране. Такова природа обязательств, которые лежат на американцах в этом крупном вооружённом конфликте. Некоторых мер можно было ожидать, например, прозрачности, чтобы мы как граждане могли понять, что делает наше правительство.



Вместо этого эти операции окружены завесой тайны. Знаете, журналистам не разрешают даже взглянуть на то, чем там занимаются военные. В Польшу в эти выходные приезжала делегация конгресса. Это была двухпартийная делегация, состоявшая из конгрессменов. Я запросил у участвовавших в этой поездке членов конгресса — как республиканцев, так и демократов — просто базовую информацию о том, что они будут делать — программа визита, расписание, хотя бы что-нибудь, — а мне сказали, что они не могут предоставить журналистам этих подробностей из, цитирую, «соображений безопасности». Что это за «соображения безопасности»? Америка находится в состоянии войны? Польша находится в состоянии войны? Вроде бы нет.



Тем не менее предоставляется очень мало информации относительно того, что наше правительство здесь делает. Подобная секретность сама по себе должна вызывать у всех беспокойство. Я бы подумал, что, если вы не склонны поддерживать перерастания этого конфликта в своего рода горячую войны с участием США, которая потенциально может вылиться в третью мировую войну и… Знаете, более пары недель назад мысли о третьей мировой не приходили особо людям в голову, а теперь они, скажем так, плавают на поверхности как нечто, возможно, неизбежное.



Дата выхода в эфир 22 марта 2022 года.