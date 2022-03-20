Bloomberg: ЕС подумывает пустить конфискованные российские активы на помощь Украине

ЕС рассматривает возможность использовать активы тех россиян, которые попали под санкции, для финансирования восстановления инфраструктуры на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Тем не менее, как отмечает агентство, обсуждение находится на ранней стадии, а сами активы россиян пока только заморожены.

Чиновники ЕС рассматривают возможность использовать активы россиян, попавших под санкции, чтобы профинансировать восстановление инфраструктуры на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на слова трёх своих источников, знакомых с ситуацией.

Как отмечают источники агентства, обсуждение пока находится на очень ранней стадии, и никакого решения на этот счёт ещё не принято. В частности, по словам чиновников, эти активы можно было бы использовать эти для финансирования «связанных с конфликтом репараций». Вместе с тем, любой шаг в этом направлении в конечном счёте зависит от воли членов союза.

«На данный момент активы только заморожены», — напомнил официальный представитель председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер. — Председатель этот вопрос изучать не просил».

В ответ на ввод российских войск на Украину ЕС ввёл санкции против десятков российских магнатов, включая самых богатых людей этой страны. В результате новых санкций некоторые члены ЕС заморозили такие активы, как огромные роскошные яхты, частные самолёты и различные объекты недвижимости. По некоторым данным, только Италия заморозила активов на сумму примерно в €780 млн.

В рамках нынешнего санкционного режима активы можно замораживать. В этом контексте ЕС заявил о формировании целевой группы по «заморозке и аресту активов» для налаживания информационного обмена между членами союза с целью более эффективного правоприменения санкций.

При этом власти блока отметили, что эта целевая группа «стремится пойти на шаг дальше: она будет координировать действия государств-членов по наложению ареста и, где этого требует национальное законодательство, конфискации активов, попавших в список российских и белорусских олигархов».

Подобный шаг ЕС начал обсуждать на фоне роста опасений насчёт того, что Украина не сможет поддерживать действия своих вооружённых сил и оказывать услуги своим гражданам, учитывая, что возможности Киева по размещению облигаций на международном рынке сейчас ограничены.