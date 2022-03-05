BFM TV: «важно сохранить контакт» — главы генштабов России и Франции обсудили ситуацию в Восточной Европе

Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Тьерри Бюркар сообщил в Facebook о том, что во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Валерием Герасимовым обсудил ситуацию в Сахеле и Восточной Европе, передаёт BFM TV. Как отмечает военный консультант телеканала, во время наблюдаемой информационной войны это заявление должно указать на активную деятельность Франции по достижению мира и важность диалога между странами.
ВЕДУЩИЙ BFM TV:ВоФранции о таком заявляют редко: начальник Главного штаба ВС генерал Бюркар сообщил вечером, что провёл переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасимовым.
ВЕДУЩАЯ BFM TV:Они беседовали о ситуации в Сахеле и Восточной Европе. Валерия Герасимова считают приближённым Путина. Он также один из трёх человек, чьё согласие необходимо для применения Россией ядерного оружия. Почему так важно сохранять с ним контакт, генерал Пеллистранди?
ЖЕРОМ ПЕЛЛИСТРАНДИ, консультант BFM TV по обороне:Это крайне важно. Президент Макрон недавно ещё раз подчеркнул, что необходимо в обязательном порядке поддерживать контакт с президентом Путиным. Так что начальник Главного штаба Тьерри Бюркар провёл переговоры со своим российским коллегой. Это крайне важно. Должно быть, как два профессионала они обменялись большим объёмом информации.
В частности, со стороны начальника Главного штаба Франции должно было прозвучать в адрес российской стороны: «Мы точно знаем, что вы делаете». Так что нужно поддерживать такую линию диалога, чтобы подготовиться к потенциальному снижению напряжения. Так что (разговор глав генштабов двух стран. — ИноТВ) — это важный знак, и на фоне информационной войны, которую мы наблюдаем, простой пост в Facebook помогает передать информацию и заявить, что Франция присутствует и активно участвует (в событиях на международной арене. — ИноТВ).
ВЕДУЩАЯ BFM TV:Вот почему важна эта информационная война.
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