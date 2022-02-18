CNN: глава МОК раскритиковал окружение Валиевой за «неимоверную холодность»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал «душераздирающее» выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, над которой довлели обвинения в допинге. По признанию чиновника, его поразило то, насколько холодно к её поражению отнеслось окружение 15-летней спортсменки, передаёт CNN.

Но сначала мне бы хотелось поговорить со Стивеном Цзяном, который находится с нами на связи из Пекина, о не оправдавшем ожиданий выступлении 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

СТИВЕН ЦЗЯН, глава пекинского бюро CNN: Линда, выступление Валиевой в четверг вечером произвело удручающее и душераздирающее впечатление. Оно разительно отличалось от результатов, которые она продемонстрировала чуть более недели назад во время командного турнира.

Судя по всему, мрачный груз обвинений в применении допинга нависал не только над ней, но и над другими участницами команды, что не помешало двум из них завоевать медали. Этим молодым спортсменкам пришлось испытать огромное напряжение, пережить самую настоящую драму, пролить немало слёз, причём не только от радости.

Разумеется, не так давно председатель МОК Томас Бах провёл пресс-конференцию. Он рассказал, какое беспокойство испытал, когда смотрел выступление Валиевой. По его словам, можно было ясно увидеть, какой невероятный психологический стресс она испытывает. Но он признался, что ещё больше его расстроило то, как с Валиевой обращались взрослые представители российской сборной после её выступления. Вот что он сказал.

ТОМАС БАХ, президент Международного олимпийского комитета: И затем я увидел, с какой неимоверной холодностью встречало её ближайшее окружение. Это зрелище пробирало до костей. Вместо того чтобы утешить и попытаться ей помочь, вокруг неё царила ощутимая атмосфера холода.

СТИВЕН ЦЗЯН: То есть, как и многие другие, Томас Бах обрушился с критикой на взрослых в окружении Валиевой, в отношении которых сейчас действительно ведётся расследование по обвинению в применении допинга. Бах также подчеркнул, что спортсмены редко пользуются допингом самостоятельно, обычно и даже почти всегда за этим стоит их окружение. Он также добавил, что на протяжении многих лет слышал большое количество лжи и оправданий о допинге со стороны этих взрослых.

По чистой случайности Спортивный арбитражный суд только что выпустил краткий отчёт о слушаниях по этому делу. Согласно ему, взрослые, которые утверждают, что всё это (получение положительной допинг-пробы. — ИноТВ) произошло в результате загрязнения, не предоставили убедительных доказательств.

Всё свидетельствует о том, что эта сага далека от завершения. Даже действия самого МОК подвергаются всевозрастающему тщательному изучению. Некоторые критики говорят, что организация слишком часто делала России поблажки. Линда?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2022 года.