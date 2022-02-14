WP о решении CAS по фигуристке Валиевой: до соревнований допустили, но церемонии награждения не будет

Спортивный арбитражный суд не поддержал апелляции МОК и WADA по временному отстранению от соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешил спортсменке участвовать в личном турнире на Олимпиаде, пишет The Washington Post. Решение спровоцировало критику со стороны Олимпийского комитета США, а МОК подчеркнул, что дело фигуристки не закрыто, и отложил все церемонии награждения с её участием.

В понедельник 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой участвовать в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине, сообщает The Washington Post.

Как напоминает издание, в конце декабря фигуристка сдала положительный тест на запрещённое антидопинговыми правилами вещество триметазидин, однако о результатах этого теста стало известно только на прошлой неделе — после начала Олимпиады. А до этого Валиева успешно выступила в олимпийском командном турнире, в котором сборная России одержала победу.

В решении о снятии временного отстранения фигуристки Спортивный арбитражный суд поддержал Российское антидопинговое агентство и не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). В качестве одного из оснований для своего решения суд подчеркнул, что по правилам WADA Валиева относится к категории «защищённых лиц», поскольку ей ещё не исполнилось 16 лет. В отношении таких спортсменов действуют другие протоколы и не существует специальных процедур по отстранению. Также суд обратил внимание на слишком позднее появление информации о результатах теста, которое не дало фигуристке времени подготовить полноценную юридическую защиту до начала Олимпиады.

Как подчёркивает The Washington Post, дело Валиевой, в том числе и вопрос о том, получит ли российская сборная золото за командный турнир, в котором участвовала спортсменка, в рамках процесса в МОК ещё не закрыто. Однако, по сути, Спортивный арбитражный суд постановил, что пока фигуристке следует разрешить выступать на случай, если она впоследствии будет оправдана или получит незначительные штрафные санкции. «Наша комиссия была очень обеспокоена тем фактом, что, если бы в отношении спортсменки было введено временное отстранение и впоследствии по завершении всех процедур против неё не стали бы применяться никакие штрафные санкции или они были бы незначительными, временное отстранение могло бы нанести слишком большой урон», — прокомментировал генеральный директор Спортивного арбитражного суда Мэтью Риб.

По информации The Washington Post, практически сразу же после публикации постановления CAS с критикой решения выступил Олимпийский и паралимпийский комитет США. «Мы разочарованы сигналом, который даёт это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества заключается в защите объективности спорта и в контроле за тем, чтобы наши спортсмены, тренера и все в этом участвующие придерживались высочайших стандартов. Спортсмены имеют право быть уверенными, что в соревнованиях правила для всех едины. К сожалению, сегодня в этом праве им отказали. Похоже, это ещё одна глава в систематическом и повсеместном нарушении принципов честного спорта со стороны России, — заявила глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд. — Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех в олимпийском движении и дальше бороться за честный спорт ради спортсменов по всему миру».

Со своей стороны МОК пошёл на необычный шаг и временно отменил все церемонии награждения с участием Камилы Валиевой. Если на соревнованиях во вторник 15 февраля фигуристка попадёт в тройку лучших, МОК не будет проводить церемонию в Пекине и отложит её до тех пор, пока рассмотрение дела российской спортсменки не завершится. Кроме того, организация призвала Международный союз конькобежцев допустить в финал женского турнира 25 фигуристок вместо традиционных 24. Как подчеркнул представитель МОК Марк Адамс ещё до публикации решения CAS, это постановление касается лишь временного отстранения Валиевой, а не церемоний награждения и всего дела в целом.

Как напоминает The Washington Post, Российский олимпийский комитет подтвердил результаты теста Валиевой от 25 декабря, но отметил, что до этой даты и после неё остальные результаты спортсменки были отрицательными. Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме оповестила о тесте лишь спустя шесть недель после того, как он состоялся, притом что по правилам агентства это необходимо сделать в течение 20 дней после получения образца. Впрочем, неясно, когда именно лаборатория его получила. Как заявило Российское антидопинговое агентство, лаборатория сообщила ему, что задержка в исследовании и оповещении о результатах произошла из-за новой волны COVID-19, роста заражений среди сотрудников и карантинных ограничений.