Le Monde: Макрон использует роль посредника в украинском кризисе как преимущество в предвыборной гонке

Кризис между Россией и Украиной помешал Эммануэлю Макрону вовремя начать подготовку к президентским выборам, пишет Le Monde. Пока другие кандидаты говорят с французами о насущных проблемах, глава государства должен заниматься далёкой от интересов избирателей международной проблемой, отмечает издание. Тем не менее посредничество в конфликте может сыграть на руку французскому лидеру, выставив его в роли эффективного дипломата и защитника интересов Европы, полагает автор статьи.

Отправляясь в Кремль в попытке предотвратить угрозу российского вторжения на Украину, Эммануэль Макрон думал продемонстрировать, что его стратегия «протянутой руки» Москве, критикуемая оппозицией как неэффективная и наивная, не безрезультатна, считает обозреватель Le Monde Клер Гатинуа. Этот визит также призван был показать: человек, который уже дважды принимал Владимира Путина во Франции, сумел построить особые отношения с бывшим агентом КГБ и даже одним из немногих европейских лидеров, способных откровенно вести диалог с российской властью.

Не ожидая получить в ходе этого визита явных признаков разрядки российско-украинского кризиса, глава Франции рассчитывал получить сигнал — пусть даже незначительный, — доказывающий, что снижение напряжённости возможно. «Очевидно, что этот кризис мы не выбирали, но он может позволить Эммануэлю Макрону проявить своё лидерство. Он может стать тем, кто найдёт путь к разрядке», — полагает государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

По словам автора статьи, Эммануэль Макрон сделал урегулирование этого геополитического кризиса одним из условий своего официального вступления в предвыборную кампанию. За два месяца до первого тура президентских выборов, запланированных на 10 апреля, глава государства, «похоже, находится в ловушке своих международных обязательств», многократно увеличенных, благодаря председательству Франции в ЕС с 1 января, отмечает журналист. Пока оппоненты Макрона проводят избирательную компанию, озвучивая проблемы, волнующие французов, такие как покупательская способность, жильё или нехватка медицинских работников, ему нужно сосредоточиться на этом далёком от повседневной жизни избирателей вопросе.

Международная повестка вмешалась в дела президента даже во время поездки в сельскую Францию 25 января. В маленьком городке Обюссон Макрону и ему помощникам пришлось без подготовки организовывать телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

2 февраля визит Эммануэля Макрона в регион О-де-Франс снова почти остался в тени телефонного разговора между президентом Франции и главой Белого дома на фоне обострения российско-украинского конфликта. Кризис также помешал главе государства отправиться в Марсель в начале этой недели, чтобы проследить за продвижением проекта реконструкции города.

По словам пресс-секретаря партии «Вперёд, Республика» Ролана Лескюра, хотя времени на предвыборную кампанию остаётся мало, у президента нет выбора. «Никто бы не понял, если бы президент распространял листовки в разгар геополитического кризиса!» — замечает политик.

Хотя международная повестка никогда не имела решающего значения на президентских выборах, сторонники Эммануэля Макрона надеются поставить российско-украинскую тему в заслугу главе государства и даже превратить её в «оружие внутренней политики», пишет автор. «Этот кризис в первую очередь демонстрирует последовательность Эммануэля Макрона: быть президентом до последней четверти часа. Он также показывает, что президент оказывается на передовой, как только возникает необходимость», — отмечает Клеман Бон.

Участвуя в этом деле, глава французского государства также намерен показать себя человеком, который «вернул Европу в игру», подчёркивает Бон. После ухода Ангелы Меркель из политической жизни Германии Эммануэль Макрон фактически в одиночку воплощает «голос Европы» и становится посредником в кризисе, противопоставившем две воинственные стороны: Владимира Путина и США. Таким образом Макрон пытается опровергнуть представление о ЕС как о «геополитическом карлике», одновременно укрепив «президентскую стать» главы государства.

И хотя результаты дипломатической активности Макрона могут показаться скудными, Эммануэль Макрон объяснит, что изо всех сил старался избежать войны у ворот Европы, полагает журналист. «Вовлечённость Эммануэля Макрона и его дипломатические шаги в отношении конфликта между Россией и Украиной напоминают вовлечённость Николя Саркози в 2008 году во время войны в Грузии, хотя ситуация имеет существенные различия», — отмечает поддерживающий президента мэр Тулона Юбер Фалько.

Оппозиция разъярена тем, что текущие события дают Макрону весомый аргумент, чтобы максимально отодвинуть выход на арену. Мало кто ещё в этой предвыборной гонке, всё больше напоминающей молниеносную войну, может использовать этот кризис в свою пользу в краткосрочной перспективе, отмечает автор. Так, крайне левые и крайне правые политики отказываются обвинять главу российского государства, даже ценой расхождения с общественным мнением, которое, по результатам опроса 2018 года, было в значительной степени враждебно Владимиру Путину.

Кандидата от правых Валери Пекресс критикуют за её неосведомлённость в международных делах. «Украинский кризис, как и кризис в Мали, заставляет кандидатов заявлять о своей позиции. Однако необходимо отметить, что у Валери Пекресс – как и у Марин Ле Пен – есть проблема неподготовленности по международной повестке. Она хочет выдворить посла Мали, который уехал из страны два года назад, путает приезжих по туристическим визам с нелегальными мигрантами, призывает не начинать войну на территории Украины... хотя она там идёт с 2014 года», — нападает на оппонента президента секретаря правительства Габриэль Атталь.

Итак, Эммануэль Макрон считает, что этот кризис может стать преимуществом, но у него всё ещё остаётся самая тонкая задача в этом деле: вырвать подобие победы в этом вопросе у Владимира Путина, которого Франсуа Олланд назвал «холодным в намерениях и циничным в методах», заключает Клер Гатинуа.