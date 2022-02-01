France 2: «пощёчина Парижу» — после критики в свой адрес власти Мали высылают посла Франции

Военная хунта, полтора года назад захватившая власть в Мали, дала послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну, передаёт France 2. Такая «пощёчина» стала ответом на заявления французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана, который назвал действующее правительство в Мали «нелегитимным».
АНН-СОФИ ЛАПИКС, ведущая новостей на France 2: Напряжённость между Францией и Мали вышла на новый уровень. Правящая хунта объявила сегодня днём, что высылает французского посла: у него есть 72 часа, чтобы покинуть страну.
С нами на прямую связь перед зданием МИД выходит Анн-Клэр Пуаняр. Анн-Клэр, может ли это стать последней каплей для Парижа, который задумывается о том, чтобы вывести свои войска из Мали?
АНН-КЛЭР ПУАНЯР, корреспондент:Совершенно ясно, что тон между Францией и Мали стал намного более резким. Высылка французского посла — это пощёчина руководству Франции. Это решение исходит от малийской хунты — военных, которые полтора года назад захватили власть в результате госпереворота. Эти военные настроены враждебно по отношению к (военному. — ИноТВ) присутствию Франции в Мали, и особенно им не понравились недавние заявления Жан-Ива Ле Дриана, министра иностранных дел Франции. Он назвал малийскую хунту, я цитирую, «нелегитимной».
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