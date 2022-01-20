Обозреватель: украинские биржи фиксируют небывалый рост цен на дрова

00:05
Журналисты покинули зал в знак протеста перед пресс-конференцией Макрона
Журналисты покинули зал, где должна была состояться пресс-конференция французского лидера Эммануэля Макрона в Европарламенте, выразив тем самым протест невозможности задать вопросы. ОБ этом информирует портал France Info.
00:00
«Локомотив» отреагировал на скандальный пост ЦСКА мемом с котами
Пресс-служба московского «Локомотива» с юмором отреагировала на скандальный пост столичного ЦСКА в соцсетях по поводу перехода в стан армейцев полузащитника сборной Турции Юсуфа Языджи.
23:57
Посольство России выразило недоумение из-за высказываний осквернившего мемориал в Латвии
Посольство России в Латвии выразило недоумение из-за высказываний экс-мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, который сорвал артиллерийское орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе.
23:53
Галицкий заявил, что для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий ответил на вопрос, чего не хватает его команде для чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:46
В «Спартаке» сообщили, что игрок «Крыльев Советов» Пруцев находится в команде на просмотре
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что в команде на просмотре на данный момент находится полузащитник самарских «Крыльев Советов» Данил Пруцев.
23:39
США, НАТО и ЕС обсудили ситуацию с Россией и безопасностью в Европе
Госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с Россией и безопасностью в Европе.
23:36
Боня считает беспределом и хамством по отношению к женщинам скандальный пост ЦСКА
Телеведущая Виктория Боня прокомментировала скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
23:27
Глава МИД Палестины ожидает согласия США на встречу «Ближневосточного квартета»
Глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в рамках заседания Совета Безопасности ООН заявил, что ждёт согласия Соединённых Штатов на проведение министерской встречи «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ООН и ЕС).
23:22
Айртон продлил контракт со «Спартаком»
Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с бразильским защитником Лукасом Айртоном.
23:17
Посольство России в Лондоне предупредило о рисках поставок Британией оружия Украине
Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки Великобританией летального оружия Киеву могут привести к обострению конфликта на Украине и увеличению напряжённости.
23:13
Семак объяснил, почему Дзюба стал играть меньше за «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий команды Артём Дзюба стал в этом сезоне меньше выходить на поле по сравнению с прошлыми годами.
23:06
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 330 млн
Всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 3 156 986 заболевших COVID-19.
23:04
Терапевт Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне»
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, когда нужно обращаться в скорую помощь при «омикроне».
23:04
Налоговый консультант Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск
Налоговый консультант и основатель Лиги защиты бизнеса Ирина Смирнова рассказала, когда лучше брать отпуск.
23:03
HR-специалист Дубинникова рассказала о трендах на рынке труда на фоне пандемии
Директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова рассказала о трендах на рынке труда на фоне пандемии.
23:02
Российские космонавты вернулись на МКС после первого в 2022 году выхода в открытый космос
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили первый в текущем году выход в открытый космос после подготовки модуля «Причал» к стыковкам кораблей на МКС.
23:02
Военнослужащие Балтфлота провели танковые стрельбы под Калининградом
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели танковые стрельбы на полигоне в Калининградской области.
23:01
Семак рассказал о будущем Дзюбы в «Зените»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего команды Артёма Дзюбы.
23:01
Психолог Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания
Психолог Екатерина Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания.
23:00
Аэропорты Оренбурга и Орска обслужили более 994 тысяч пассажиров в 2021 году
Аэропортами Оренбурга и Орска в 2021 году воспользовались более 994 тыс. пассажиров.
22:57
Замглавы Минцифры Ким прокомментировал сообщения о повышении цен на архивные тарифы
Замглавы Минцифры Дмитрий Ким прокомментировал сообщения о повышении мобильными операторами цен на архивные тарифы.
22:55
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Новой Москве
Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП с автомобилем скорой помощи в Новой Москве.
22:51
Главный редактор CSKA TV закрыла комментарии в Instagram после скандального поста
Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева закрыла комментарии в Instagram после скандального поста ЦСКА о новичке команды и полузащитнике сборной Турции Юсуфе Языджи.
22:50
В ООН выразили серьёзную озабоченность из-за американской тюрьмы Гуантанамо
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о серьёзной озабоченности в связи с отношением к заключённым в американской тюрьме Гуантанамо.
22:38
Галицкий объяснил назначение Фарке главным тренером «Краснодара»
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал назначение на пост главного тренера команды немецкого специалиста Даниэля Фарке.
22:36
Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о поддержке процесса делимитации границ с Арменией
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмидт заявил, что поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий.
22:34
В Ленобласти рассказали о ситуации с госпитализацией пациентов с COVID-19
За сутки в коронавирусные стационары Ленинградской области доставлены 102 пациента.
22:25
Дубль Ерохина помог «Зениту» разгромить «Эмирейтс» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Эмирейтс» из ОАЭ в контрольном матче на сборах в Дубае.
22:25
Билл Гейтс спрогнозировал новые пандемии в мире
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что миру грозят пандемии намного страшнее коронавируса и призвал правительства выделить средства на борьбу с последующей глобальной вспышкой. Об этом пишет газета Financial Times.
22:17
Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, призвав граждан не паниковать из-за сообщений о якобы возможном вторжении России на Украину.
22:17
Глава медиаслужбы СБР: ни о каком продлении изоляции Латыпова речи не идёт
Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался о ситуации с карантином Эдуарда Латыпова.
22:04
В Тюменской области отложили введение системы QR-кодов
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в прямом эфире и прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.
22:02
Галицкий впервые высказался об отставке Гончаренко из «Краснодара»
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий впервые прокомментировал увольнение белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
22:01
Умерла актриса Екатерина Сибирякова
Скончалась актриса Екатерина Сибирякова. Ей было 49 лет.
22:00
Посольство России заявило о кампании по раздуванию антироссийских страхов в Швеции
Российское посольство в Швеции заявило о беспрецедентной кампании по раздуванию антироссийских страхов в шведских СМИ, тиражируемых с подачи политиков этой страны.
21:59
Депутат бундестага заявил о «неизбежном сближении» ФРГ и России
Германия пытается удержаться «в обоих лагерях», поддерживая отношения с США и Россией, заявил РИА Новости один из членов партии Альтернатива для Германии (АдГ) Сергей Хенке.
21:52
Посол Казахстана в России заявил о положительном отношении к русскому языку в стране
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку.
21:49
Милонов резко отреагировал на скандальную презентацию новичка ЦСКА Языджи
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал скандал с презентацией новичка московского футбольного клуба ЦСКА — турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
21:40
Премьер Швеции Андерссон обсудила c Зеленским вопросы безопасности
Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в рамках телефонного разговора вопросы безопасности.
21:36
Эксперт «Сравни.ру» Крайник прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО
Александр Крайник, директор по развитию страховых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру», прокомментировал рост средней стоимости ОСАГО.
21:34
Посол Казахстана назвал Россию надёжным союзником и стратегическим партнёром
Казахстан и Россия — надёжные союзники и стратегические партнёры, а слухи об «отдалении» двух стран ложны, заявил казахстанский посол в Москве Ермек Кошербаев в эфире «Россия 24».
21:32
Семак назвал матчи с «Уралом» и «Ювентусом» худшими для «Зенита» в первой части сезона
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о худших матчах своей команды в первой части сезона.
21:26
Полиция возбудила дело после сообщений об обстреле редакции издания «Гордон» в Киеве
Полиция Киева открыла уголовное производство после сообщений об обстреле окна редакции издания «Гордон».
21:22
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту невозвращения Крыму скифского золота
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота.
21:20
Слуцкая ответила блогеру Мэддисону на критику фигурного катания
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на критику фигурного катания со стороны известного блогера и стримера Ильи Давыдова (Мэддисона).
21:14
Глава МИД Австрии назвал неприемлемыми ряд предложений России в сфере безопасности
Глава австрийского МИД Александер Шалленберг по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Вене заявил, что некоторые предложения России по гарантиям безопасности неприемлемы.
21:09
Метеоролог Волосюк рассказала о причинах похолодания в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о причинах похолодания в Москве.
21:09
Большинство пассажиров метро Москвы используют альтернативные способы оплаты проезда
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что большинство пассажиров столичного метрополитена используют альтернативные способы оплаты проезда.
21:08
В Краснодарском крае рассказали о мерах поддержки детей-сирот в 2022 году
В Краснодарском крае в 2022 году планируют приобрести по меньшей мере 1,2 тыс. квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели направили 2,3 млрд рублей, в том числе 307 млн из федерального бюджета.
21:04
ФАС, «Яндекс» и другие стороны заключили соглашение по делу о поисковой системе
Федеральная антимонопольная служба, компания «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о дискриминации сторонних сервисов в поисковой выдаче «Яндекса» заключили мировое соглашение.