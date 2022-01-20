Обозреватель: украинские биржи фиксируют небывалый рост цен на дрова

Цены на биржевых аукционах на дрова на Украине бьют исторические рекорды. Как пишет «Обозреватель», в среднем стоимость лотов росла на 35% с исторически максимальным повышением цены на 602%, что позволило государственным лесхозам получить около 2 млрд гривен дополнительного дохода.

На Украине дрова бьют исторические рекорды по повышению цены на биржевых аукционах. Как передаёт «Обозреватель», об этом сообщает пресс-служба Украинской энергетической биржи.

Отмечается, что во второй половине 2021 года цена выросла в среднем на 35%, что позволило государственным лесхозам получить около 2 млрд гривен дополнительного дохода. Исторический рост на одном из аукционов составил 602%.

Также было зафиксировано исторически максимальное повышение стоимости. Стартовая цена кубометра на одном из последних торгов составила 750 гривен.

«В среднем стоимость лотов росла на 35 процентов (с исторически максимальным повышением цены на 602 процента). Это позволило государственным лесхозам получить около 2 миллиардов гривен дополнительного дохода во втором полугодии 2021 года», — говорится в сообщении.