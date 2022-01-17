«Это был террористический акт» — Байден отреагировал на захват заложников в техасской синагоге

Президент США назвал терактом захват синагоги в Колливилле, передаёт Fox News. Джо Байден высоко оценил действия полиции и ФБР, приведшие к освобождению заложников. Как отмечает Fox News, прошедшая неделя была крайне тяжёлой для Белого дома, а рейтинг главы государства опустился до 33 процентов.

Лукас Томлинсон с нами на прямой связи из Уилмингтона, штат Делавэр, где президент Байден проводит большую часть уикенда. Лукас?



ЛУКАС ТОМЛИНСОН, корреспондент Fox News: Добрый день, Артел. Президент высоко оценил действия ФБР и местных правоохранительных органов, включая штурмовую группу, которая ворвалась в синагогу, чтобы спасти заложников. Он сделал заявление сегодня в Филадельфии.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Что касается Техаса и синагоги… Сегодня утром я говорил с генеральным прокурором, чтобы получить отчёт… Он сказал, что было полное сотрудничество местных властей и ФБР, они проделали огромную работу. Это был террористический акт.



Ранее в эфире Fox News Sunday выступил новый губернатор Вирджинии Гленн Янгкин. Это его первое интервью, с тех пор как вчера он принёс присягу и вступил в должность.



ГЛЕНН ЯНГКИН, губернатор штата Вирджиния: Мы видели подъём враждебности и ненависти по отношению к еврейскому сообществу. И мы этого не потерпим — ни в Вирджинии, ни в стране в целом.



ЛУКАС ТОМЛИНСОН: Белый дом рад, что неделя подошла к концу. Некоторые вспоминают эту неделю как «адскую»: переговоры с Россией потерпели неудачу, Верховный суд назвал незаконным требование об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний, поездка Байдена в Капитолий штата Джорджия не привела к принятию закона об избирательных правах и, несмотря на все усилия президента, правило о филибастере* (тактике затягивания обсуждения вопроса в сенате. — RT) не было изменено.



Рейтинг Байдена сейчас самый низкий с момента его вступления в должность. Всего 33 процента. Впервые его рейтинг одобрения опустился ниже рейтинга неодобрения после катастрофического вывода войск из Афганистана, позволившего «Талибану»* вернуться к власти — в первый раз за 20 лет.



Что касается экономики, его (Байдена. — ИноТВ) одобряют лишь 34 процента респондентов. В вопросах внешней политики — 35 процентов. И лишь 39 процентов одобряют его меры по борьбе с пандемией коронавируса, в то время как число заражений и госпитализаций по всей стране бьёт рекорды. По словам доктора из Брауновского университета, Белый дом невнятно разъясняет общественности ситуацию с COVID.



АШИШ ДЖА, декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна: Так людям, определённо, труднее понять, что делать. И при таком санитарном кризисе, какой у нас сейчас, крайне важно дать народу понять, какой сейчас момент и какие основные меры необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя и свои семьи.



ЛУКАС ТОМЛИНСОН: И, как вы уже упомянули, Артел, на этой неделе закончился первый год президентского срока Байдена. В среду в четыре часа дня он проведёт пресс-конференцию, это редкое событие. Это также первый день работы его нового сайта, посвящённого тестированию на COVID. Артел?



Это был Лукас Томлинсон с репортажем из Уилмингтона, штат Делавэр. Спасибо, Лукас!



Дата выхода в эфир 16 января 2022 года.



* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



