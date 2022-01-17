Das Erste: охрана конституции Германии разглядела среди протестующих против коронавирусной политики новых врагов государства

Глава ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг считает, что среди тех, кто сейчас выходит на протесты против коронавирусной политики, присутствуют также новые враги государства. По его словам, этих людей объединяет не идеология, а презрение к демократической системе, и они ищут любые темы, чтобы использовать их в своих целях, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

В эти выходные противники коронавирусной политики снова вышли на улицы Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг распознал среди них представителей новых врагов государства.

По мнению Хальденванга, к протестующим против коронавирусной политики примешивается новое появление врагов государства. Как заявил глава немецкого ведомства по охране конституции, их объединяет не идеология, а презрение к демократическому конституционному государству и его представителям.

«Они в корне отвергают нашу демократическую государственную систему», — подчеркнул Хальденванг. По его замечанию, пандемия при этом была «только спусковым крючком». «Будь то коронавирус, или политика в отношении беженцев, или катастрофа с наводнением: там можно было увидеть некоторых из тех же людей, которые пытались создать впечатление, что государство не справляется и ничего не делает для людей», — рассказал руководитель ведомства по охране конституции Германии.

Кроме того, Хальденванг сказал о существовании «всё более сильных параллелей» между движением Pegida и протестами против коронавирусной политики. Так, некоторые лозунги, выкрикиваемые на демонстрациях тех и других протестующих, были одинаковыми. Долгое время казалось, что правые экстремисты пытаются повлиять на демонстрации, но безуспешно. «Сейчас ситуация меняется», — отметил глава ведомства по охране конституции. Например, в Саксонии малой правоэкстремистской партии «Свободные саксонцы» удалось оказать значительное влияние на объединяющее много слоёв протестное движение в регионе.

Хальденванг выразил опасение, что новоявленные экстремисты могут начать искать новую тему после окончания пандемии, чтобы использовать её в своих целях. Это могут оказаться, к примеру, государственные меры по защите климата: «Усиление государственных мер по сдерживанию изменения климата может быть воспринято как неправомерное и отвергнуто».

В связи с протестами против коронавирусной политики премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, в свою очередь, выступил с предостережением от раскола общества. По его словам, общество в Германии не разделено на две равные части, однако расколото. «Небольшая группа нестандартно мыслящих с очень заумными аргументами, большая группа очень осторожных людей, а также некоторые, которые следовали всем правилам, но устали и измучились и начинают сомневаться в целесообразности некоторых предписаний», — перечислил Зёдер наблюдающиеся в немецком обществе группы.

Противники мер, направленных на борьбу с коронавирусом, призвали к проведению акций протеста во многих городах Германии в эти выходные. В то же время формируется и сопротивление против них, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste. Например, в Гамбурге более тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против идеологии теорий заговора и отрицателей коронавируса.