«Это потрясающе!» — MSNBC подвёл итоги первого года Байдена

Несмотря на нежелание конгресса США принимать главные президентские законопроекты, первый год правления Джо Байдена оказался поразительно успешным, заявляет MSNBC. Как утверждает телеканал, американская экономика при Байдене восстанавливается с небывалой скоростью, невзирая на рост заболеваемости COVID-19.

Итак, Байден заканчивает свой первый год в должности президента в момент большой неопределённости. В этом нет никаких сомнений. Законодательная повестка дня президента застопорилась — и его главное детище «Отстроим заново лучше прежнего», и законопроект об избирательных правах оказались под вопросом. Кроме того, рост случаев заражения штаммом «омикрон» — это новое испытание для администрации в плане реагирования на COVID.



Но среди всей этой неопределённости есть и хорошие новости для президента и его партии. Эксперты по выборам последовательно предупреждали, что 2021 год будет ужасным для демократов в том, что касается изменения границ округов для выборов в конгресс США. Теперь же, когда более половины новых округов определены, эксперты начинают склоняться к тому, что новая карта может меньше благоприятствовать республиканцам, чем считалось ранее.



Удивительные новости есть и на другой политической арене, где некогда доминировали республиканцы. Речь идёт о федеральных судах. В свой первый год на посту президента Джо Байден с помощью демократов в сенате смог утвердить больше федеральных судей, чем удалось за аналогичный период любому другому президенту со времён Рональда Рейгана. Причём назначенцы президента Байдена были гораздо разнообразнее, чем у любого президента нашего времени. На данный момент почти 75 процентов кандидатур, выдвинутых Байденом, были женского пола. И почти 65 процентов — небелые.



Несмотря на продолжающуюся пандемию, администрация Байдена сейчас курирует историческое выздоровление экономики. Заявления на выплаты по безработице сейчас на рекордно низкой отметке за 52 года. В первый год президентства Байдена число рабочих мест выросло значительнее, чем в первый год любого президента со времён Джимми Картера. А по прогнозам Bloomberg, президент Байден также добьётся самого большого расширения экономики США за первый год президентского срока, считая с 1970-х. Это потрясающе!



И только сегодня нам стало известно, что, несмотря на растущие опасения по поводу COVID, праздничные розничные продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 8,5 процента. Это самый быстрый темп за 17 лет! Продажи стали даже больше, чем до пандемии, в 2019 году.



Новый год всё ближе. Как же теперь администрация планирует воспользоваться своими успехами, достигнутыми на фоне сдерживания волны COVID и законодательного застоя на Капитолийском холме?



Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.