Newsweek: помощь на грани срока годности — Нигерии пришлось уничтожить миллион доз вакцины AstraZeneca

Властям Нигерии пришлось уничтожить миллион доз вакцины AstraZeneca, пожертвованных западными странами, пишет Newsweek. Причиной стал истекающий срок годности: как отмечает издание, таким шагом правительство намерено показать населению, что не собирается прививать людей неэффективными средствами.

В минувшую среду Нигерии пришлось уничтожить более 1 млн доз вакцины AstraZeneca из-за истекающего срока годности, пишет Newsweek. По словам директора национального агентства развития здравоохранения Нигерии Файзаля Шуаиба, у властей не было другого выхода ввиду того, что западные страны поставили вакцины со столь небольшим сроком для применения.

На прошлой неделе Шуаиб заявил, что Нигерия перестанет принимать подобные пожертвования. Как сообщает издание, негодные вакцины были уничтожены на свалке в столице Нигерии Абудже: их сложили в коробки и раздавили бульдозерами. Newsweek отмечает, что уничтожение вакцин должно продемонстрировать населению намерение властей не рисковать здоровьем людей, прививая их неэффективными дозами. Между тем, доля вакцинированного населения страны составляет всего 2%. Тем не менее правительство надеется успеть вакцинировать четверть населения к февралю.

Как сообщает издание, в конце ноября в Нигерии был обнаружен штамм «омикрон»: с тех пор число случаев заражений коронавирусом стало расти. «Если мы хотим победить эту пандемию, нам нужно лучше работать в направлении обеспечения поставок вакцин. Ни одна страна не сможет искоренить коронавирус до тех пор, пока все страны его не искоренят», — приводит издание слова Шуаиба.