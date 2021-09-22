Welt: США наводняют Африку секонд-хендом, прикрываясь благотворительностью

Горы гниющей одежды на побережье Ганы напоминают картины апокалипсиса, отмечает немецкий телеканал Welt. Дешёвый секонд-хенд из США прибывает сюда по морю контейнерами. Раньше одежда была неплохого качества, но теперь это просто мусор, лишь часть которого попадает на рынки. Местные жители и защитники природы призывают американцев задуматься над проблемой перепроизводства и не сваливать на них свои трудности, прикрываясь благотворительностью.

Эти кадры выглядят почти нереальными, как будто они взяты из фильма о конце света, — однако такова реальность в Аккре, столице Ганы. Здесь, на побережье, громоздятся горы гниющей одежды — американской одежды. Можно увидеть марки: Adidas, H$M, Zara.

Сэмми Отенг — модный дизайнер и активист. Он показывает, где одежда оседает сначала, — на рынке Кантаманто в Аккре. Отправленная морем подержанная одежда из США прибывает сюда контейнерами. Это 15 миллионов предметов одежды каждую неделю. Раньше она была хорошего качества, рассказывает он. Но сейчас это, по сути, просто мусор.

То, что попадает сюда, на рынок, приходит из США, из пунктов сбора секонд-хенда. Посредники перепродают текстиль дальше. В конечном итоге одежда оказывается на одном из 5 тысяч торговых прилавков в Аккре. Здесь они называют это «одеждой мёртвого белого человека».

СЭММИ ОТЕНГ, активист в сфере защиты окружающей среды: Проблема в перепроизводстве дешёвых товаров. Люди носят эти шмотки, возможно, пару недель. Только мусор после этого не остаётся в Америке, а попадает сюда.

Однако мусор попадает не только сюда: горы мусора и на побережье — и в море, когда дождь смывает штаны, рубашки и куртки в океан. 40 процентов всех доставленных морем предметов одежды так никогда и не продаются. Ядовитые вещества просачиваются в почву, отравляют воду, животных и людей.

«Позаботьтесь об этом! — призывает руководитель службы вывоза мусора в Аккре. — Не прикрывайтесь благотворительностью, чтобы переложить свои проблемы на нас». Этот призыв в США пока услышали лишь немногие.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.