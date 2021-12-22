Washington Times: на борьбу с «омикроном» Пентагон намерен привлечь армию

В январе Минобороны США планирует привлечь 1 тыс. специалистов, в том числе военных медиков, для помощи наиболее пострадавшим от новой вспышки COVID-19 регионам. Шаг, принятый администрацией Байдена в рамках более широкой инициативы, призван сдержать стремительно распространяющийся по стране штамм «омикрон», пишет The Washington Times.

Министерство обороны США планирует задействовать своих медицинских специалистов для поддержки регионов, сильно пострадавших от новой волны коронавируса. Этот шаг, объявленный Белым домом, — часть инициативы, которая призвана помочь больницам в борьбе с быстрораспространяющимся штаммом «омикрон», пишет The Washington Times.

Американский президент приказал министру обороны Ллойду Остину подготовить к январю 1 тыс. человек, в том числе военных врачей, медсестёр, фельдшеров и другой медицинский персонал. «Мы будем работать с властями штата и местными властями по мере необходимости, чтобы определить правильные места и больницы, в которые их (военных. — ИноТВ) нужно направить», — пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В настоящий момент представители Пентагона прорабатывают детали миссии, включая задания и места дислокации подразделений. Чиновники подчёркивают, что ведомство собирается задействовать специалистов, находящихся на действительной службе.

«Предварительные распоряжения будут отправлены службам, подразделениям и самим военнослужащим, — сказал Кирби. — Мы должны убедиться, что даём им достаточно времени на подготовку».

Новый план напоминает об «огромной роли», которую военные играли на ранних этапах пандемии. Пентагону было поручено создать полевые госпитали по всей стране, чтобы подготовиться к ожидаемому притоку жертв COVID-19. Среди прочего ведомство предоставило для размещения заражённых два корабля ВМС США в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, отмечает издание.

По словам Белого дома, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям задействует сотни машин и бригад скорой помощи, чтобы они могли перевозить пациентов с COVID и снизить нагрузку на медучреждения. В администрации Байдена также пообещали, что продолжат полностью покрывать расходы штатов, связанные с экстренными мерами борьбы с COVID-19.