ABC News: «Астрономически заразен» — американский эксперт об «омикрон»-штамме

«Омикрон»-штамм коронавируса характеризуется «астрономической» заразностью — по этому параметру он находится на том же уровне, что и корь, заявил в интервью ABC врач Стэнфордской детской больницы Алок Пател. Между тем, как подчеркнул эксперт, корь когда-то удалось одолеть при помощи прививок и бороться с коронавирусом нужно через вакцинацию и соблюдение мер предосторожности.

Разумеется, по поводу «омикрон»-штамма возникает очень много вопросов, поэтому мы вновь выходим на связь с Алоком Пателом, врачом Стэнфордской детской больницы. Большое вам спасибо, что снова уделили нам время! Попытаемся сохранить для беседы быстрый темп, потому что обсудить нам нужно много всего. Какой у нас инфоповод, вы слышали — «омикрон»-штамм стал в США доминирующим: 13 дней назад на этот вариант приходилось всего 0,4 процента случаев, а теперь уже 73 процента. Такое быстрое распространение когда-либо вообще наблюдалось, есть ли какой-то прецедент?

АЛОК ПАТЕЛ, врач-терапевт Стэнфордской детской больницы: Знаете, Линдси, для всей этой пандемии никаких особых прецедентов нет. Это просто астрономически заразная болезнь. Мне даже доводилось слышать, как некоторые чиновники органов здравоохранения сравнивают её с корью, поскольку она отличалась аналогичной заразностью. К счастью, многие из нас с корью больше не сталкиваются, а всё потому, что вакцины действуют. И в данном случае опасения вызывает прежде всего то, что нынешний рост числа случаев происходит быстрее, чем претворяются в жизнь кое-какие изменения на государственном уровне, которые могли бы затормозить распространение вируса. По этой причине ответственность ложится на плечи каждого отдельного человека — все должны лично попытаться сделать всё, чтобы предотвратить распространение патогена.

Каков, на ваш взгляд, самый тревожный аспект столь высокой скорости распространения вируса?

АЛОК ПАТЕЛ: Больше всего меня тревожит неизвестное в том плане, что на самом деле способен сделать этот штамм — по сравнению с «дельтой» — с людьми, у которых вообще нет никакого иммунитета, которые не переболели COVID-19 в прошлом и не пошли более безопасным путём, сделав прививку. Это один из самых тревожных лично для меня моментов. Ещё один такой момент — вопрос о том, что случится, если много людей заразятся штаммом одновременно прежде, чем у нас появятся ресурсы, чтобы справиться с ситуацией. Мы уже видели, во что всё это вылилось для наших медиков, и наша система здравоохранения работала на пределе возможностей. А если ко всему этому ещё добавить приток людей, заразившихся «омикрон»-штаммом, может оказаться, что зима нам предстоит очень тяжёлая.

ЮАР опережает нас на три недели. Можем ли мы что-то для себя выяснить из поступающих оттуда данных о числе случаев, госпитализаций и смертей и, если да, то что? Ведь сначала там говорили о том, что заболевание при заражении этим штаммом протекает гораздо мягче, но в Великобритании позже заявили, что никаких свидетельств в пользу таких заявлений не наблюдают.

АЛОК ПАТЕЛ: К счастью, три недели, которые вы упомянули, говоря о ЮАР, — это обычно как раз столько времени, чтобы увидеть реальные последствия взрывного роста случаев в виде госпитализаций, а южноафриканские чиновники увеличения числа госпитализаций так и не увидели. Сначала многие говорили, что это хорошие вести. Очень не хотелось бы делать на такой основе какие-то обобщения, ведь в стране и до этого был высокий уровень заражаемости, а также, вероятно, выработался какой-то естественный иммунитет; кроме того, высказываются и мысли, что «омикрон»-штаммом, вероятно, в первую очередь заражаются молодые и здоровые. Но, повторюсь, я прежде всего беспокоюсь за тех, кто входит в группу риска — маленькие дети, которые ещё не вакцинировались. В общем, какие-то заявления на основе данных из ЮАР сделать сложно, но я бы не отказывался сейчас ни от каких хороших новостей на таком мрачном фоне.

И всё-таки, достаточно ли сейчас данных об «омикроне», чтобы с уверенностью заявить, что заражение им характеризуется более мягкими симптомами?

АЛОК ПАТЕЛ: Пока надёжных данных из рецензированных исследований нет, но, как я уже сказал, самые первые данные действительно позволяют предположить, что течение заболевания получается более мягкое. Но опять же это всё лишь обобщение и касается это людей, которые ранее получили какую-то защиту от вируса. А вот что будет у нас, в США — посмотрим.

Поскольку в стране наступает период праздничных разъездов, сейчас, конечно же, много говорят о тестах. На ваш взгляд, хватит ли самых обычных наборов для тестирования на дому в сочетании с вакцинацией всех членов семьи для того, чтобы предупредить распространение вируса на массовых сборищах?

АЛОК ПАТЕЛ: Да, я убеждён, что это самый надёжный путь, особенно если тестируются все участники мероприятия и экспресс-тест вы проходите непосредственно перед тем, как на него отправиться, а не за несколько дней, дабы понять, заразны ли вы. Есть и ещё одно условие — нужно искренне говорить с людьми и делать всё, чтобы все, кто вам встречается, вакцинировались и вовремя прошли ревакцинацию. Не забывайте — вирус это всё тот же, поэтому все прочие меры, включая маски, вентиляцию и дистанцирование, по-прежнему против него работают. А если у вас появляются какие-либо сомнения, нужно спросить себя — и это решение, которое каждый принимает сам, — соразмерен ли риск тому, что вы намереваетесь добиться, отправляясь куда-то на праздники. Просто по личным наблюдениям могу сказать, что подавляющее большинство моих знакомых свои праздничные планы не отменяют, так что надеюсь, что они берегут себя и ведут себя ответственно.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2021 года.