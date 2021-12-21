Bloomberg: российские хоккеисты в советской форме шокировали публику

Выступление сборной России по хоккею в ретросвитерах с надписью «СССР» вызвало шквал возмущения в Северной Европе, в частности в Эстонии и Финляндии. Как пишет Bloomberg, российская команда уже надевала подобную форму в 2015 году, однако тогда это не событие не привлекло такого пристального внимания.

На фоне растущей напряжённости в отношениях между Кремлём и Западом сборная России по хоккею возмутила Северную Европу, надев форму из советского прошлого. Как пишет Bloomberg, во время матча Еврохоккейтура на груди у россиян красовалась надпись «СССР» кириллицей. Однако это не помогло, и в овертайме россияне уступили финнам.

Как продолжает издание, бывший премьер-министр Финляндии назвал этот реверанс в сторону советского режима «оскорбительным жестом».

«Удивлён и разочарован тем, что в матче Еврохоккейтура против Финляндии России позволили надеть форму CCCP. Эта аббревиатура и стоящий за ней режим символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы безвинных. Воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории. Но это оскорбительный жест, которому не место ни в спорте, ни вообще. То, что матч выиграла Финляндия, особого значения не имеет. Важно, что эти буквы жестоко аннексировали многие страны из хоккейной семьи», — написал Александр Стубб.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал в Twitter после игры, что Россия и СССР — «взаимозаменяемые синонимы». В финском Twitter CCCP угодил в актуальные темы с более чем двумя тысячами сообщений. По мнению автора материала, такая реакция свидетельствует о нагнетании напряжённости в отношениях между Россией и Западом после «массированной переброски российских войск к границам Украины».

Как отмечает издание, российская хоккейная федерация объяснила, что форму, которую носила непобеждённая советская сборная на международных соревнованиях в 1960-х, хоккеисты надели в честь 75-летия своего первого олимпийского золота в этом виде спорта. Примечательно, что российская команда уже надевала советские ретросвитера в 2015 году, однако тогда это не вызвало столь бурной реакции.