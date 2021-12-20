WT: Трамп потребовал от Китая репараций за коронавирус

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, Китай должен заплатить всему миру репарации за пандемию в размере $60 трлн, пишет The Washington Times. До сих пор существует версия, что вирус появился из-за утечки из лаборатории. При этом Китай обвиняют и в том, что он вовремя не сообщил ВОЗ о новой угрозе.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить репарации за пандемию, пишет The Washington Times.

«Китай должен заплатить, они должны что-то сделать. Они должны заплатить репарации, а у Китая нет денег, чтобы заплатить репарации. Я думаю, что у всего мира, и я говорю не только про США, но по всему миру ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов долларов, но они должны что-то сделать, чтобы исправить то, что наделали», — приводит издание слова Трампа.

Автор статьи поясняет: Китай обнаружил новый коронавирус в ноябре 2019 года, но сообщил об этом в декабре. По мнению экспертов, эта задержка дала пандемии разрастись. И до сих пор неясно, как появился вирус. Нельзя исключать версию о происшествии в лаборатории Уханьского института вирусологии.

«Я считаю, что происхождение вируса очевидно. Я думаю, что, если кто-то считает иначе, он сам себя обманывает», — отметил Трамп. При этом автор статьи напоминает, что в мае около 20 крупнейших учёных опубликовали письмо с призывом продолжить расследование причин появления вируса. Они отметили, что остаются вероятными как теории случайной утечки из лаборатории, так и переноса от животного к человеку.

Китайские власти, со своей стороны, отрицают версию об утечке вируса из лаборатории. В марте был опубликован отчёт специалистов ВОЗ, которые после визита в Китай не смогли определить точные причины возникновения вируса, но отмечали, что во время поездки испытывали ограничения со стороны Пекина. Поэтому и глава ВОЗ заявил, что их выводы не были достаточными и необходимо продолжить расследование, пишет The Washington Times.