Washington Times Оригинал

WT: Трамп потребовал от Китая репараций за коронавирус

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По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, Китай должен заплатить всему миру репарации за пандемию в размере $60 трлн, пишет The Washington Times. До сих пор существует версия, что вирус появился из-за утечки из лаборатории. При этом Китай обвиняют и в том, что он вовремя не сообщил ВОЗ о новой угрозе.
WT: Трамп потребовал от Китая репараций за коронавирус
Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить репарации за пандемию, пишет The Washington Times.
 
«Китай должен заплатить, они должны что-то сделать. Они должны заплатить репарации, а у Китая нет денег, чтобы заплатить репарации. Я думаю, что у всего мира, и я говорю не только про США, но по всему миру ущерба на 60 триллионов долларов. У Китая нет 60 триллионов долларов, но они должны что-то сделать, чтобы исправить то, что наделали», — приводит издание слова Трампа.
 
Автор статьи поясняет: Китай обнаружил новый коронавирус в ноябре 2019 года, но сообщил об этом в декабре. По мнению экспертов, эта задержка дала пандемии разрастись. И до сих пор неясно, как появился вирус. Нельзя исключать версию о происшествии в лаборатории Уханьского института вирусологии.
 
«Я считаю, что происхождение вируса очевидно. Я думаю, что, если кто-то считает иначе, он сам себя обманывает», — отметил Трамп. При этом автор статьи напоминает, что в мае около 20 крупнейших учёных опубликовали письмо с призывом продолжить расследование причин появления вируса. Они отметили, что остаются вероятными как теории случайной утечки из лаборатории, так и переноса от животного к человеку.
 
Китайские власти, со своей стороны, отрицают версию об утечке вируса из лаборатории. В марте был опубликован отчёт специалистов ВОЗ, которые после визита в Китай не смогли определить точные причины возникновения вируса, но отмечали, что во время поездки испытывали ограничения со стороны Пекина. Поэтому и глава ВОЗ заявил, что их выводы не были достаточными и необходимо продолжить расследование, пишет The Washington Times. 
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