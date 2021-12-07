Das Erste: пандемия не повлияла на мировые продажи вооружений — они продолжают расти

Несмотря на то что из-за пандемии многие страны оказались в трудной экономической ситуации, крупнейшие оборонные концерны мира в 2020 году только увеличили свои объёмы продаж, сообщает немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на исследование института Sipri. Среди сотни наиболее значимых производителей вооружений по-прежнему лидируют американские предприятия. Напротив, Россия уже третий год подряд сокращает продажи оружия.

Хотя мировая экономика в 2020 году сократилась из-за пандемии коронавируса, сотня крупнейших оборонных концернов на планете по-прежнему могут похвастаться растущими объёмами продаж, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Согласно исследованию института Sipri, 100 крупнейших производителей вооружений в мире за первый год пандемии коронавируса только увеличили свои обороты. Несмотря на напряжённую ситуацию в мировой экономике, за 2020 год концерны продали вооружения и услуги военного характера на сумму $531млрд (€470 млрд).

Это на 1,3% больше, чем в 2019 году, отмечает немецкий телеканал. Относительно 2015 года прирост составил 17%. В то время как экономические показатели во многих странах снизились из-за пандемии, продажи оборонных концернов продолжают расти шестой год подряд, поясняют сотрудники института Sipri.

Лидером по продажам вооружений по-прежнему остаются США. Только 41 американский производитель оружия отвечает более чем за половину проданных по всему миру вооружений за 2020 год. Общая сумма продаж американских концернов в этой отрасли составляет $285 млрд (€252 млрд), что примерно на 2% больше, чем было в 2019 году.

Второе место занимает Китай, доля которого в мировых продажах вооружений составила 13%, за ним следует Великобритания (7,1%). 26 европейских компаний, согласно отчёту Sipri, в 2020 году продали вооружения на сумму $109 млрд (€96 млрд), что составляет примерно пятую часть оборота сотни крупнейших оборонных концернов мира.

Четыре немецких предприятия оборонного сектора, присутствующие в этом списке, продали чуть больше оружия, чем в 2019 году, на сумму $8,9 млрд (€7,8 млрд). Напротив, продажи российских производителей вооружений сокращаются уже третий год подряд, отмечает Das Erste. По сравнению с 2019 годом они снизились до $26,4 млрд или €23,4 млрд соответственно, сообщает немецкий телеканал.