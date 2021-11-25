WT: одним ударом поставить страну на колени — эксперты предупредили об уязвимости электрических сетей США

Китай развивает вооружения, которые работают благодаря электромагнитным волнам. Они способны вывести из строя важнейшие американские системы жизнеобеспечения. И хотя удар такого оружия не приведёт к мгновенным жертвам, он сделает недееспособной американскую систему обороны, государству придётся направить все силы на стабилизацию внутренней ситуации, пишет The Washington Times.

Американские электросети и другая важнейшая инфраструктура остаётся очень уязвимой перед атакой электромагнитного излучения со стороны Китая, Северной Кореи или другого врага, заявили эксперты, которые обсуждали эти вопросы на конференции. Как пишет The Washington Times, сейчас для США настал важнейший момент, если они хотят избежать потенциального сценария Судного дня.



По словам экспертов, атака с использованием электромагнитных волн может выключить систему коммуникаций, водопровода и канализации, транспорта, торговли. Об этой опасности говорят уже давно, но недавно Китай провёл шокирующие испытания своего нового гиперзвукового оружия. И некоторые аналитики высказывают опасения, что теперь у Китая будет возможность с помощью нового оружия победить США, отключив их надолго от электричества, оборвав системы поставки продуктов и воды, нарушив коммуникацию между военными.



У Китая уже есть оружие, способное создавать сильные энергетические помехи. Если использовать его с другими передовыми вооружениями, то результат может быть ещё более разрушительным. «Есть реальная угроза того, что войну можно будет выиграть одним ударом с помощью электромагнитной атаки. Больше того, они не собираются использовать только электромагнитное оружие само по себе. Его используют в совокупности с кибератаками и физическим саботажем», — приводит издание слова Питера Винсента Прайя.



По его мнению, Россия, Китай и Северная Корея рассматривают эти вооружения как самые революционные за всю историю. «Атакуя технологическую ахиллесову пяту такой страны, как США, вы можете поставить нас на колени, и при этом не нужно воевать ни с морпехами, ни с флотом, ни с ВВС и можно победить в войне за 24 часа с помощью одного удара — кибератаки, совмещённой с электромагнитным ударом».



Аналитики уже давно предупреждали, что американская инфраструктура не имеет должной защиты от таких атак. При этом в обществе есть согласие, что ситуацию нужно исправлять, и есть технологии для этого. В 2019 году президент Трамп подписал указ о принятии соответствующих мер, а затем это было заложено в федеральный бюджет. Но ещё многое только предстоит сделать: например, привести все подразделения электросетей к усиленному стандарту защиты, который используют военные. «Мы знаем, как защититься от этого. Это не технологическая проблема. Это политическая проблема», — приводит издание слова Прайя. Но сложным этот вопрос делает бюрократия.



Другие же аналитики отмечали, что на эту цель Байдену ещё нужно выделить средства. Ещё одна сложность — большое количество государственных агентств и компаний, которые связаны с электросетями, будет сложно привести их все в рамках страны к одному стандарту.



Китай тем временем активно инвестирует в свои программы, связанные с электромагнитными волнами, и это приносит свои плоды, отмечает автор статьи. В августе ряд региональных СМИ сообщили, что Китай успешно сбил беспилотник с помощью такого оружия. Как отмечает Пентагон в своих докладах, стратегия электронной войны Китая направлена на то, чтобы мешать работе враждебного электронного оборудования, но сохранять за собой возможность использовать свои силы кибер- и электромагнитного свойства. Китай рассчитывает использовать электронные средства в начале конфликта, чтобы предостеречь и сдержать противника.



Впрочем, даже страны, не имеющие таких возможностей, как Китай, всё равно могут сильно навредить США с помощью электромагнитных волн, отмечают эксперты, напоминая, например, про Северную Корею.



В отличие от обычного или ядерного оружия электромагнитный удар не приводит к жертвам мгновенно, что позволяет врагу оправдать свои действия и делает ответный удар более сложным в исполнении. Но при этом со временем могут погибнуть сотни миллионов людей. Так, по некоторым подсчётам, если в США не будет электричества год, то погибнуть могут 90% американцев.



Соответственно, если в Штатах будет такая катастрофа, то их противники смогут делать в мире, что хотят. Так, Питер Винсент Прай предложил представить, что в мире разразился конфликт вокруг Тайваня или Прибалтики и Штаты получили такой удар по своей инфраструктуре. Вряд ли они станут ввязываться в третью мировую войну, которую проиграют. Скорее, наоборот, они используют свои военные силы, чтобы вернуть к жизни важнейшую гражданскую инфраструктуру, пишет The Washington Times.