Le Figaro: Москва объявила о новом испытании «непобедимого» оружия

11:19
В России зафиксирован очередной максимум смертей пациентов с коронавирусом
В России новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки, умерли 1254 человек. Всего скончались 261 589 пациентов с COVID-19.
11:19
Одна из 15 пострадавших из-за отравления метанолом в Казани скончалась в больнице
Девушка, отравившаяся метанолом во время вечеринки в Казани, скончалась в больнице.
11:17
За сутки в России выявили 37 156 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявили 37 156 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 37 374 заболевших.
11:12
Совфед увеличил предельный возраст пребывания на службе для маршалов и генералов
В Совфеде одобрили закон об увеличении предельного возраста пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
11:12
Орлов: у Зобнина зарплата €3 млн, а какая от него польза в сборной России
Известный российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на данные о зарплате полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина.
11:09
ВШЭ: почти 70% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности
Согласно результатам опроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, 69% россиян утверждают, что испытывают финансовые сложности.
11:03
Заммэра: в Москве госпитализируют 25—30 детей с коронавирусом в день
В Москве в день госпитализируют от 25 до 30 детей с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
11:01
Орлов — о Карпине: когда тренер растерялся, то это уже не тренер
Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.
10:53
Капризов признан первой звездой игрового дня НХЛ
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:51
В Китае высоко оценили слова Путина об отношениях между странами
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая высоко оценили слова президента России Владимира Путина о взаимоотношениях между странами.
10:46
Клишас назвал политической спекуляцией резолюцию США о президенте России
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.
10:44
Саакашвили призвал США «защитить» его
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили призвал Соединённые Штаты оказать ему помощь, заявив, что если Вашингтон его «не защитит», то это будет «ужасным сигналом». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записку Саакашвили.
10:40
Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции
Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова выступит на пятом этапе серии Гран-при Франции в новом платье.
10:34
СК завершил расследование дела о гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске
В Следственном комитете России сообщили о завершении расследования дела о халатности после гибели трёх человек при сходе лавины в Норильске.
10:30
СК Белоруссии: потерпевшими в результате действий польских силовиков признаны 65 человек
Следственный комитет Белоруссии признал потерпевшими от применения польскими силовиками спецсредств на границе 65 человек, в том числе гражданина России.
10:26
Отец Черышева рассказал о будущем футболиста в «Валенсии»
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о будущем своего сына в испанском клубе.
10:24
Le Monde: Европа может столкнуться с перебоями электроэнергии в случае холодной зимы
Глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир заявил о вероятности того, что Европа столкнётся с перебоями поставок электроэнергии, если зима будет холодной. Об этом пишет Le Monde.
10:20
Глава Минобороны Польши рассказал о попытках ночного штурма границы мигрантами
Минувшей ночью мигранты продолжили попытки штурмовать белорусско-польскую границу, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.
10:15
Радулов отметился худшим стартом за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов продемонстрировал худший старт за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
10:05
Зуева оценила перспективы в танцах экс-чемпиона мира в мужском одиночном катании Такахаси
Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала о перспективах в танцах на льду бывшего одиночника, чемпиона мира Дайсуке Такахаси.
10:04
В Армении сообщили о гибели шести военнослужащих в ходе боёв с ВС Азербайджана 16 ноября
В Ереване подтвердили гибель шести военнослужащих в ходе боестолкновений 16 ноября с ВС Азербайджана.
10:00
Зуева: в танцах сейчас нет явного лидера — все близко друг к другу подошли
Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась ожиданиями от выступления танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
09:58
Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный
В Генпрокуратуре России взяли на особый контроль исполнение решений по строительству космодрома Восточный.
09:54
Мишустин утвердил дополнительные обязанности между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение дополнительных обязанностей между вице-премьерами.
09:49
В Госдуме поддержали идею ограничения использования госсимволов на алкогольной продукции
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции.
09:44
Бестемьянова рассказала, за счёт чего Косторная может победить Щербакову
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
09:44
ТАСС: певица Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ
Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщили ТАСС в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
09:41
Минтруд уточнил правила предоставления выплат для семей с низкими доходами
Минтруд представил новый проект, который уточняет правила предоставления выплат для россиян с низкими доходами.
09:37
Медведев высказался о трёх победах в группе на Итоговом турнире АТР
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев подвёл итоги своих выступлений в групповом раунде на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
09:31
РИА Новости: пожар в квартире певицы Хлебниковой мог начаться из-за короткого замыкания
Причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования после ремонта.
09:23
Защита обжаловала приговор пожарным по делу о тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Адвокат Светлана Тарасюк сообщила о подаче жалобы на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, которых суд признал виновными в халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
09:16
Власти Москвы рассказали о падении уровня заболеваемости коронавирусом в столице
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что с момента окончания нерабочих дней уровень заболеваемости коронавирусом упал на 50%.
09:15
Олич: мне пришлось воевать с Бабаевым в ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о своём назначении в армейский клуб.
09:07
Косачёв назвал резолюцию США о президенте России вмешательством в дела страны
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал вмешательством во внутренние дела России резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.
09:05
Зуева: балет легко превратить на льду в пародию
Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, почему выбрала для танцевальной пары Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото программу «Баядерка».
09:00
Зуева рассказала, как образовалась пара Такахаси и Мурамото
Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, как образовалась танцевальная пара Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото.
08:59
Несколько заключённых напали на сотрудников ФСИН во время проверок в ИК Саратова
Часть осуждённых в исправительных учреждениях Саратовской области препятствуют проводимым центральным аппаратом ФСИН России проверкам сообщений о пытках, несколько человек напали на сотрудников ведомства.
08:53
Медведев выиграл восьмой матч подряд на Итоговых турнирах ATP
Российский теннисист Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до восьми матчей.
08:45
Певица Марина Хлебникова находится в крайне тяжёлом состоянии в ожоговой реанимации
Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации, её состояние крайне тяжёлое.
08:40
Олич рассказал, что ему не разрешали набирать свой штаб в ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о конфликте с генеральным директором армейского клуба Романом Бабаевым.
08:39
The Guardian: ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%
В борьбе с распространением пандемии COVID-19 ношение масок является самой эффективной мерой, снижающей заболеваемость на 53%. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.
08:36
Киев обвинил Москву в планах дестабилизировать ситуацию на Украине через антипрививочников
Задумка Москвы заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине через противников вакцинации и «недовольных по разным причинам», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
08:30
В Находке восемь работников скорой отстранили от работы за отсутствие прививок
Восемь сотрудников скорой помощи в Находке Приморского края отстранили из-за того, что они не вакцинировались от коронавируса.
08:18
Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче с «Даллас Старз».
08:11
Защита приморского депутата Самсонова обжалует его арест по делу о развращении ребёнка
Защита депутата заксобрания Приморья Артёма Самсонова, который подозревается в растлении малолетних, намерена обжаловать его арест.
08:09
Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимал на своём льду «Даллас Старз».
07:55
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 961 734
За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане возросло на 1125 и достигло 961 734.
07:45
В Москве 19 ноября ожидается до +3 °С
В Москве в пятницу, 19 ноября, ожидается до +3 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
07:37
В Москве более 50% привитых граждан прошли ревакцинацию
Ревакцинацию от коронавируса прошли 50% москвичей, ранее сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
07:20
Рубль растёт к доллару
В начале торгов в пятницу, 19 ноября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.