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Le Figaro: Москва объявила о новом испытании «непобедимого» оружия

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Россия провела новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую она считает непобедимой на данный момент, пишет Le Figaro. Как отмечает автор статьи, эти вооружения вызывают обеспокоенность Запада.
Le Figaro: Москва объявила о новом испытании «непобедимого» оружия
Reuters

Россия заявила, что успешно провела испытания своей гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет Le Figaro. По словам автора статьи, это оружие нового поколения Москва считает непобедимым и оно вызывает обеспокоенность у Запада.

 
Москва уточнила, что запуск был произведён с фрегата «Адмирал Горшков». При этом цель находилась в акватории Белого моря и была уничтожена прямым попаданием. Министерство обороны опубликовало видео запуска.
 
Впервые «Циркон» запустили в октябре 2020 года, и тогда российский президент назвал это большим событием. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном Москва за это время ещё несколько раз объявляла об успешных испытаниях нового оружия, которое она представляет непобедимым.
 
Дальность «Циркона» достигает около 1000 км, и им будут оснащены корабли и подводные лодки. В то же время Россия занимается также разработкой оружия, которое можно использовать в космосе, отмечает Le Figaro.

 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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