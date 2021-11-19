Le Figaro: Москва объявила о новом испытании «непобедимого» оружия

Россия провела новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которую она считает непобедимой на данный момент, пишет Le Figaro. Как отмечает автор статьи, эти вооружения вызывают обеспокоенность Запада.

Россия заявила, что успешно провела испытания своей гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет Le Figaro. По словам автора статьи, это оружие нового поколения Москва считает непобедимым и оно вызывает обеспокоенность у Запада.

Москва уточнила, что запуск был произведён с фрегата «Адмирал Горшков». При этом цель находилась в акватории Белого моря и была уничтожена прямым попаданием. Министерство обороны опубликовало видео запуска.

Впервые «Циркон» запустили в октябре 2020 года, и тогда российский президент назвал это большим событием. На фоне ухудшения отношений с Вашингтоном Москва за это время ещё несколько раз объявляла об успешных испытаниях нового оружия, которое она представляет непобедимым.

Дальность «Циркона» достигает около 1000 км, и им будут оснащены корабли и подводные лодки. В то же время Россия занимается также разработкой оружия, которое можно использовать в космосе, отмечает Le Figaro.