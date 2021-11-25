ORF: «светофор» зажёгся — в Германии сформировалось коалиционное правительство

Новые власти Германии завершили переговоры и представили свой коалиционный договор, сообщает ORF. Будущий канцлер ФРГ заявил, что социал-демократов, свободных демократов и зелёных, которые войдут в будущее правительство страны, объединяет вера в прогресс и желание развивать государство. Он заверил немцев, что их интересует «не политика наименьшего общего знаменателя, а политика больших свершений».
Светофор зажёгся. Сегодня во второй половине дня спустя четыре недели тихих переговоров СДПГ, СвДП и зелёные представили общественности свой коалиционный договор. Он должен помочь Германии пережить пандемию и провести экологическую модернизацию. Эпоха Меркель клонится к своему закату.
Сегодня с утра на заседании кабинета министров уходящего канцлера ждало «цветастое приветствие». Потом лидеры партий, входящих в «светофорную коалицию»*, пошли своей дорогой в будущее. Они знают, что она ведёт через кризис сферы здравоохранения, вызванный пандемией, но будущий канцлер обещает, что у него на этот случай есть правильные рецепты.
ОЛАФ ШОЛЬЦ, исполняющий обязанности вице-канцлера Германии:Нас объединяет вера в прогресс и в то, что политики могут добиться чего-то хорошего. Нас объединяет желание сделать эту страну лучше, развивать её и сохранять её единство. Нас интересует не политика наименьшего общего знаменателя, а политика больших свершений.
РОБЕРТ ХАБЕК, сопредседатель партии зелёных: Мы создали основу для этих усилий и сплочённости. И в центре этой новой истории, которую мы вместе может написать, лежит совместимость благосостояния и защиты климата.
Коалиционному договору осталось преодолеть два партийных съезда и резолюцию зелёных.
Дата выхода в эфир 24 ноября 2021 года.
* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).
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