N-TV: вакцинация от коронавируса в бундесвере станет обязательной

После растянувшихся на несколько месяцев споров предварительное решение по вакцинации для военнослужащих бундесвера, наконец, принято, сообщает немецкий телеканал N-TV. Прививка от коронавируса будет включена в базовую схему вакцинации для более чем 180 тыс. военнослужащих вооружённых сил Германии и, таким образом, станет для них обязательной.

Спор вокруг предписаний о вакцинации от коронавируса в бундесвере практически решён, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Для военнослужащих армии Германии защита от коронавируса будет внесена в список обязательных прививок. Соответствующую рекомендацию после длительных переговоров сделала арбитражная комиссия, о чём сообщает Министерство обороны страны. Таким образом, рабочая группа, в состав которой вошли по трое переговорщиков от Министерства обороны и каждого из участвующих ведомств, приняла предварительное решение в споре, растянувшемся на месяцы.

Для того чтобы вакцинация от коронавируса была включена в так называемую базовую прививочную схему для служащих вооружённых сил, необходимо получить ещё только одно решение от военного или политического руководства министерства. Готовые планы сделать прививки от коронавируса обязательными для более чем 180 тыс. мужчин и женщин, состоящих на службе в вооружённых силах, поначалу откладывались из-за сопротивления со стороны представителя кадровой службы.

Обязательная вакцинация и профилактические мероприятия для бундесвера были введены несколько лет назад, напоминает N-TV. Военнослужащим, уклоняющимся от выполнения этого предписания, грозят дисциплинарные последствия. Бундесвер в данном случае ссылается на закон о правовом положении военнослужащих и боеготовность войск.

«Солдат должен допускать врачебные мероприятия против своей воли только в том случае, если они: 1) служат для профилактики или борьбы с инфекционными заболеваниями или 2) служат для определения его пригодности к службе», — говорится в законе о правовом положении военнослужащих, параграф 17а. Также там сказано: «Если военнослужащий отказывается от обоснованного врачебного мероприятия и в результате этого нарушается его способность служить или работать, ему может быть отказано в медицинской помощи в этом отношении». При этом необоснованными считаются меры, связанные со значительной опасностью для жизни или здоровья.

Как отмечает немецкий телеканал, необходимо соблюдать принцип соразмерности, особенно в отношении возможных побочных эффектов вакцинации. Комиссар по делам вооружённых сил Эва Хёгль и эксперты в области обороны из партий «Светофора» (СДПГ, зелёные и Свободная демократическая партия) недавно высказались за включение прививок от коронавируса в базовую схему вакцинации и, таким образом, за то, чтобы сделать их обязательными, заключает N-TV.